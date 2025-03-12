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الرياضة

محرز يتفوق على نفسه ويحطم الأرقام القياسية في «الآسيوية»

محرز يتفوق على نفسه ويحطم الأرقام القياسية في «الآسيوية»
12 مارس 2025 21:28

 
معتز الشامي (أبوظبي) 

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واصل الجزائري رياض محرز توهجه في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، بعدما سجل هدفي فوز الأهلي السعودي على الريان القطري، وأصبح أكثر لاعب يسهم بعدد أهداف في البطولة، خلال نسخة واحدة مع الأهلي بـ 15 هدفاً هذا الموسم «سجل 8 وصنع 7»، وهي أعلى حصيلة للاعب في تاريخ البطولة، قبل بلوغ ربع النهائي منها، ليسطر محرز رقماً قياسياً غير مسبوق، ويحطم الرقم السابق المسجل في «نسخة 2017» للاعب أدريانو مع سيؤول بـ 10 أهداف وصناعة هدفين، كما أنه كان أكثر لاعب في «أبطال آسيا» هذا الموسم يسجل ويصنع في المباراة نفسها بدور المجموعات «3 مباريات».
ويقدم محرز مستويات متميزة مع الأهلي منذ انتقاله قادماً من مانشستر سيتي في «صيف 2023»، ولكنه نجح هذا الموسم في وضع بصمته الخاصة من حيث المستوى اللافت الذي يقدمه، ويجيد في طريقة الألماني ماتياس يايسله.

دوري أبطال آسيا للنخبة
السعودية
الأهلي
الريان
رياض محرز
مانشستر سيتي
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