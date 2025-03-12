كين يدخل تاريخ أوروبا برقم استثنائي مع بايرن ميونيخ

معتز الشامي (أبوظبي)



قاد هاري كين فريقه بايرن ميونيخ إلى الفوز على باير ليفركوزن، بهدفين، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري، وسجل المهاجم الإنجليزي الهدف الأول، ثم قدم تمريرة حاسمة إلى ألفونسو ديفيز ليضيف الهدف الثاني، ليصعد بفريقه إلى ربع نهائي البطولة، ورفع الهدف رصيد كين إلى 10 أهداف في دوري الأبطال، ليصبح هو أول لاعب إنجليزي على الإطلاق يسجل هذا العدد في موسم واحد بتاريخ البطولة قديماً وحديثاً.

كما أن تمريراته الحاسمة لديفيز جعلته ثاني لاعب إنجليزي يسجل ويصنع أكثر من 50 هدفاً في دوري الأبطال أوروبا «سجل 39 هدفاً وصنع 11»، إلى جانب ديفيد بيكهام

«سجل 16 هدفاً وصنع 36».

فيما كانت أهدافه التسعة في 10 مباريات قبل مباراة الإياب ليفركوزن الأكثر لكين في نسخة واحدة من المسابقة والأكثر على الإطلاق للاعب إنجليزي، قبل أن ينضم إلى قائمة من 29 لاعباً آخرين سجلوا 10 أهداف أو أكثر، مرة واحدة على الأقل في دوري الأبطال.

وباستثناء كين الذي سجل 8 أهداف في 12 مباراة بدوري أبطال أوروبا مع البايرن الموسم الماضي، كانت أفضل حصيلة للاعب إنجليزي في موسم دوري أبطال أوروبا قبل 55 عاماً، حيث سجل ميك جونز 8 أهداف في 8 مباريات مع ليدز يونايتد في موسم 1969-1970، بعد أن فعل تومي تايلور الشيء نفسه مع مانشستر يونايتد في موسم 1956-1957.

وسجل كين 7 أهداف لتوتنهام في موسم 2017-2018، ليعادل الإنجازات السابقة التي حققها ثنائي ليفربول روجر هانت (1964-1965) وستيفن جيرارد (2008-2009)، باستثناء كين وجيرارد، لم يسجل أي لاعب إنجليزي أكثر من 6 أهداف في موسم واحد من دوري الأبطال.

ومن بين أولئك الذين سجلوا 6 أهداف منذ تجديد المسابقة في موسم 1992-1993، لي بوير وبول سكولز في موسم 2000-2001، وآلان شيرر في موسم 2002-2003، ورحيم ستيرلينج في موسم 2019-2020، وماركوس راشفورد في موسم 2020-2021، إضافة إلى كين (2019-2020) وجيرارد (2007-2008) مرة أخرى.