مبابي ضمن قائمة ريال مدريد لمباراة أتلتيكو

مدريد (أ ف ب)



تواجد الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني، ضمن قائمة الفريق التي اختارها المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لمواجهة مواطنه وجاره أتلتيكو الأربعاء، ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد غيابه عن تمارين الثلاثاء.

ووفقا للنادي الملكي، فإن المهاجم الذي لم يشارك في الجزء المفتوح لوسائل الإعلام من التدريبات عشية المباراة الحاسمة، عانى من «انزعاج» لم يُكشف عن طبيعته، وتدرب بمفرده في الصالة الرياضية.

وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أن اللاعب تعرض لضربة على الكاحل خلال المباراة الأخيرة في الدوري أمام رايو فايكانو (2-1)، لكنه من المفترض أن يكون جاهزاً للمشاركة على ملعب ميتروبوليتانو.

وجاءت الشكوك حول جهوزية مبابي البدنية، قبل يوم فقط من إعلان ديدييه ديشامب قائمة المنتخب الفرنسي للمباريات الدولية المقبلة، حيث سيواجه «الأزرق» منتخب كرواتيا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية في 20 و23 مارس.

ومن المنتظر أن يعود مبابي إلى صفوف المنتخب، بعد أن غاب عن آخر تجمعين في خريف 2024.