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الرياضة

5 من نجوم ريال مدريد وأنشيلوتي «تحت التهديد»!

5 من نجوم ريال مدريد وأنشيلوتي «تحت التهديد»!
12 مارس 2025 22:36

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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يواجه عدد من لاعبي ريال مدريد المهمين، إضافة إلى المدرب كارلو أنشيلوتي خطر الغياب، عن مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا المحتملة أمام أرسنال، وحجز فريق ميكيل أرتيتا تذكرة التأهل إلى دور الثمانية بشكل شبه نهائي، بعد فوزه 7-1 خارج أرضه على أيندهوفن، وما لم يتمكن الفريق الهولندي من تحقيق معجزة في ملعب الإمارات، فمن المؤكد أن أرسنال سيواجه فريقاً من مدريد.
ويلتقي أرسنال الفائز من ريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي أو أتليتكو مدريد بقيادة دييجو سيميوني، حيث يتقدم الفريق الملكي 2-1 قبل مباراة الإياب خارج ملعبه في ميتروبوليتانو، ومن المتوقع أن تكون مباراة مثيرة في العاصمة الإسبانية، وهو ما يصب في مصلحة أرسنال، حيث أصبح 5 من نجوم ريال مدريد على بعد بطاقة صفراء واحدة من الإيقاف.
وأحد هؤلاء اللاعبين هو قلب الدفاع أنطونيو روديجر، كان مدافع تشيلسي السابق قوة بارزة في دفاع ريال مدريد منذ انتقاله إلى إسبانيا في عام 2022، حيث سجل هدفين هذا الموسم وجاء الهدفان في أبطال أوروبا، ومن بين المنافسين السابقين لنادي لندن الذين ربما يغيبون عن مباراة الذهاب أمام أرسنال قائد ريال مدريد لوكا مودريتش، وستكون ضربة كبيرة لعملاق الدوري الإسباني، إذا غاب قائدهم عن المباراة الحاسمة.
وهناك 3 نجوم آخرين يواجهون خطر الإيقاف، إذا حصلوا على بطاقة صفراء ضد أتلتيكو مدريد وهم، أوريليان تشواميني، وإدواردو كامافينجا، وإندريك، ويؤدي هذا إلى خسارة ريال مدريد لخط وسط قوي ووجود هجومي.
كما يواجه كارلو أنشيلوتي خطر عدم التواجد على المقاعد الفنية خلال مباراة أرسنال المتوقعة، حال حصوله على بطاقة صفراء خلال مباراة «الديربي»، ويتمتع المدرب الأسطوري بحضور مهيمن على جانبي الملعب، ومن المؤكد أن غيابه يؤثر على الفريق بأكمله.
وحصل أرسنال على فرصة إجراء تغييرات كثيرة في تشكيلته، قبل مباراته على أرضه أمام أيندهوفن، ومن ناحية أخرى، يتعين على أنشيلوتي الدفع بتشكيلة قوية للتغلب على فريق سيميوني، ما يعني أن البطاقة الصفراء الثانية لأحد لاعبيه الخمسة المعرضين للخطر، هي بالتأكيد احتمالية واردة، تنتهي صلاحية جميع البطاقات الصفراء بنهاية ربع النهائي، ولا يتم ترحيلها إلى نصف النهائي، وفقاً لقواعد المسابقة.

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
ريال مدريد
أتلتيكو مدريد
كارلو أنشيلوتي
أرسنال
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