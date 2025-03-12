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الرياضة

رونالدو ينسحب من سباق رئاسة الاتحاد البرازيلي

رونالدو ينسحب من سباق رئاسة الاتحاد البرازيلي
12 مارس 2025 22:41

 
البرازيل (رويترز)

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أعلن أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدو انسحابه من سباق رئاسة الاتحاد البرازيلي، إذ لم يتمكن من حصد الدعم الكافي من الاتحادات المحلية.
وكان رونالدو (48 عاماً)، اللاعب السابق الفائز بالكرة الذهبية، والحاصل على لقبين في كأس العالم، أعلن في ديسمبر الماضي عزمه الترشح لرئاسة الاتحاد «لاستعادة مكانة البرازيل واحترامها» بعد سنوات من الجدل الذي طال رؤساء الاتحاد.
لكن اللاعب السابق في برشلونة وإنتر ميلان وريال مدريد خلص إلى أنه لن يتمكن من منافسة الرئيس الحالي إدنالدو رودريجيس الذي يحظى بدعم كل الناخبين تقريباً.
وقال رونالدو في بيان نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي «في اتصالي الأول بالاتحادات الإقليمية وعددها 27، وجدت 23 باباً مغلقاً، إذ كان غالبية صناع القرار يعتقدون أن كرة القدم البرازيلية في يد أمينة، فلا يهم ما أعتقده، رفضت الاتحادات استضافتي في دارها قائلين إنهم سعداء بالإدارة الحالية ويدعمون إعادة انتخاب رودريجس». 
«لم أتمكن من تقديم مشروعي، وطرح أفكاري والاستماع إليهم كما كنت أود، لم يكن هناك انفتاح على الحوار».
وتتكون الهيئة الانتخابية من 27 اتحاداً إقليمياً، لكل منها ثلاثة أصوات، فيما تحصل أندية الدرجة الأولى البرازيلي، وعددها 20 على صوتين لكل منها، وفرق الدرجة الثانية وعددها 20 أيضاً على صوت واحد لكل منها. 

 

البرازيل
الاتحاد البرازيلي لكرة القدم
رونالدو
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