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الرياضة

أموريم: مانشستر يونايتد ليس على المستوى المطلوب

أموريم: مانشستر يونايتد ليس على المستوى المطلوب
12 مارس 2025 22:49

 
لندن (أ ف ب)

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أقرّ مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، البرتغالي روبن أموريم، أنه مع جميع اللاعبين ليسوا على المستوى المطلوب هذا الموسم، وذلك رداً على تعليقات لاذعة من جيم راتكليف أحد مالكي الفريق حول بعض لاعبي «الشياطين الحمر».
وألقى الملياردير البريطاني الذي قرر خفض ميزانية النادي، باللوم في الأداء السيئ الحالي على العديد من اللاعبين الذين تم التعاقد معهم في الماضي، أبرزهم الدنماركي راسموس هويلوند، والحارس الكاميروني أندري أونانا، والبرازيلي كاسيميرو، بالإضافة إلى جايدون سانشو، والبرازيلي أنتوني المعارين حالياً إلى تشيلسي وريال بيتيس الإسباني توالياً.
ووجه راتكليف انتقادات لاذعة لبعض اللاعبين في مقابلة مع قناة «بي بي سي» البريطانية الاثنين، قائلاً «بعضهم ليسوا جيدين بما فيه الكفاية وبعضهم ربما يتقاضون رواتب أعلى من اللازم، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى نتمكن من بناء الفريق الذي نتحمل مسؤوليته الكاملة ونُحاسب عليه».
وطُلب من المدرب أموريم (40 عاماً) الذي حلّ في نوفمبر بدلاً من الهولندي إريك تن هاج التعليق على كلام راتكليف خلال المؤتمر الصحفي عشية مباراته الحاسمة ضد ضيفه ريال سوسييداد الإسباني في إياب الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» (تعادلا 1-1 ذهاباً).
قال مدرب سبورتينج السابق «إذا أردنا أن نكون صادقين، في الوقت الحالي، الجميع، أنا وجميع اللاعبين، لسنا على المستوى المطلوب هذا الموسم».
وأضاف «يمكننا دائماً تغيير ذلك، وأنا أعتبر نفسي من بين اللاعبين الذين قدموا أداءً ضعيفاً، نتحدث عن لاعبين مثل كاسيميرو فازوا بكل شيء، ونحن نعرف أن هذا النوع من اللاعبين قادر على اللعب بشكل أفضل بكثير، وهذا ما نركّز عليه».
ويحتل يونايتد المركز الـ 14 في الدوري الممتاز برصيد 34 نقطة من 9 انتصارات مقابل 7 تعادلات و12 هزيمة، وذلك بعد 28 جولة.

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