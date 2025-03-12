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الرياضة

فان دايك عن مستقبله مع ليفربول: «لا أملك أدنى فكرة»!

فان دايك عن مستقبله مع ليفربول: «لا أملك أدنى فكرة»!
12 مارس 2025 22:53

 
لندن (أ ف ب)

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قال قائد ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم، المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، إنه لا يملك أدنى فكرة عما إذا كان سيبقى في ملعب «أنفيلد» بعد هذا الموسم.
وينتهي عقد فان دايك (33 عاماً) في نهاية الموسم الحالي، من دون أن يصل إلى اتفاق جديد مع «الريدز» الذي يحتل صدارة الدوري الممتاز برصيد 70 نقطة متقدماً بفارق 15 نقطة عن أرسنال الثاني.
وفي وقت يجري الطرفان محادثات، عبّر قلب دفاع المنتخب الهولندي عن رغبته في تمديد عقده مع ليفربول، ولكن بانتظار التوصل إلى اتفاق نهائي لإبرام عقد جديد، أقرّ فان دايك بأنه لا يضمن ارتداء قميص «الريدز» مع انطلاق الموسم المقبل.
قال بعد خروج فريقه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بركلات الترجيح في إياب ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا (تعادلا 1-1 في إجمالي المباراتين) «ما زلتُ لا أعرف حتى الآن، صدقاً».
وأضاف «في الوقت الحالي، لا أعرف حتى ما سيحدث العام المقبل، إذا ادّعى أي شخص أنه يعرف، فهو يكذب».
وتابع «يعرف الجميع أننا نجري محادثات خلف الكواليس، ولكن هذا كل ما في الأمر».
وإلى جانب تفوقه بفارق كبير في «البريميرليج»، يخوض ليفربول مواجهة صعبة أمام نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة على ملعب ويمبلي الأحد، في حين يصرّ فان دايك على ضمان نهاية موسم لا ينسى لفريقه، بدلاً من القلق بشأن المستقبل.
أردف قائلاً «الأمر ليس مُعلّقاً، لا شيء مُعلّق، هناك 10 مباريات متبقية، وهذا هو تركيزي الكامل، إذا كانت هناك أخبار، ستعرفونها أنتم، حتى أنا لا أعرف».
ورغم تلقيه ضربة قوية بخروجه من المسابقة القارية الأم يثق فان دايك في قدرة ليفربول على تجاوز خيبته القارية سريعاً.
استطرد قائلاً «علينا دائما أن نتعلم من اللحظات الصعبة، هذه هي الحياة، هذه هي حياة أي إنسان، ونحن أيضاً الذين يمارسون كرة القدم».
وختم «كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل، لكنني فخور بالأداء الذي قدمناه بشكل عام، علينا أن نشعر بخيبة الأمل، ولكن إذا أظهرنا هذه الروح القتالية في ويمبلي مع جماهيرنا، فأنا متفائل».

 

الدوري الإنجليزي
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