كاواساكي وجوانجو آخر المتأهلين إلى ربع نهائي «نخبة آسيا»



هونج كونج (أ ف ب)



حجز كاواساكي فرونتالي الياباني وجوانجو إف سي الكوري الجنوبي البطاقتين الأخيرتين إلى الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم، بفوز الأول على ضيفه شنغهاي شينهوا الصيني 4-0، والثاني على ضيفه فيسيل كوبي الياباني 3-0، بعد التمديد (الوقت الأصلي 2-0)، في ختام مباريات الدور ثمن النهائي.

في المباراة الأولى، على ملعب «تودوروكي» في كاواساكي، أكرم الفريق الياباني وفادة ضيفه شنغهاي شينهوا برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها أساهي ساساكي (24) والبرازيلي أريسون دي سوزا (64) وتاتسويا إيتو (68) والبرازيلي مارسينيو باربوسا (90+1).

وعوض الفريق الياباني الذي أنهى دور المجموعة الموحدة في المركز الثاني في منطقة الشرق برصيد 15 نقطة، خسارته أمام شنغهاي سابع المجموعة الموحدة (10 نقاط) 0-1 ذهاباً.

وفي الثانية على ملعب «جوانجو كأس العالم» في جوانجو، يدين الفريق الكوري الجنوبي بتأهله إلى مهاجمه الألباني ياسر أساني الذي سجل ثنائية في الدقيقتين 85 من ركلة جزاء و118، بعدما تقدم فريقه مبكراً عبر جيونج-إين بارك (18).

وكان هدفا أساني مهمين، حيث فرض بهدفه الأول اللجوء إلى الشوطين الإضافيين، بعدما انتهى الوقت الأصلي بفوز فريقه 2-0 وهي نتيجة مباراة الذهاب لمصلحة الفريق الياباني في كوبي، فيما كان هدفه الثاني في الشوط الإضافي الثاني بطاقة عبوره إلى ربع النهائي.

والتقى الفريقان في مرحلة المجموعة الموحدة، وانتهت المباراة بفوز فيسيل كوبي 2-0 في كوبي.

وأنهى جوانجو دور المجموعة الموحدة في المركز الرابع في منطقة الشرق برصيد 14 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام فيسيل كوبي الخامس.

ولحق كاواساكي وجوانجو بكل من يوكوهاما مارينوس الياباني، وصيف الموسم الماضي، وبوريرام يونايتد التايلاندي، عن منطقة الشرق، إلى جانب رباعي منطقة الغرب بينهم الثلاثي السعودي الهلال والأهلي والنصر بالإضافة إلى السد القطري.

وتُقام مباريات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي من مباراة واحدة بنظام التجمع في مدينة جدة السعودية من 25 أبريل إلى الرابع من مايو المقبلين.

وتُجرى قرعة ربع النهائي ونصف النهائي الاثنين المقبل في كوالالمبور مع تجنيب مواجهة فرق من المنطقة ذاتها في ربع النهائي.