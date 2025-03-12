الحزام المفتوح يُشعل منافسات الجوجيتسو في «تحدي حفيت»

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق غداً، منافسات بطولة الجوجيتسو ضمن «تحدي حفيت الرياضي»، في نادي العين للجوجيتسو، بمشاركة نخبة من اللاعبين في فئات تحت 14 و16 و18 عاماً من مختلف أندية وأكاديميات الدولة، وتقام المنافسات بنظام الحزام المفتوح، مما يضفي مزيداً من الحماس والتحدي على النزالات، ويتيح الفرصة للاعبين لاختبار قدراتهم في نزالات أكثر تنوعاً.

ويُعد تحدي حفيت الرياضي فعالية رياضية مميزة، تحتضنها مدينة العين، بهدف تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة وتبني أنماط الحياة الصحية. ويضم التحدي مجموعة متنوعة من البطولات والأنشطة الرياضية التي تستقطب الرياضيين من مختلف المستويات، ما يسهم في نشر ثقافة الرياضة وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وتعتبر بطولة الجوجيتسو ضمن تحدي حفيت الرياضي محطة مهمة في سلسلة بطولات الجوجيتسو التي تقام خلال شهر رمضان المبارك، وتسلط الضوء على أهمية ممارسة الرياضة خلال الشهر الفضيل وتعزيز قيم الانضباط بين اللاعبين الشباب.

وأكد عبدالله سالم الزعابي، رئيس قسم الأنشطة والفعاليات في اتحاد الجوجيتسو، أهمية البطولة في دعم الفئات السنية المختلفة والمواهب الناشئة، مشيراً إلى أن الاتحاد يواصل جهوده في تنظيم أقوى البطولات لضمان تطوير اللاعبين وصقل مهاراتهم.

وقال الزعابي: «منافسات فئتي الأشبال والناشئين تحظى باهتمام كبير من الاتحاد، حيث تمثل هذه الفئات نواة المستقبل وأساس النجاح المستدام لرياضة الجوجيتسو في الدولة».

وتقام منافسات البطولة يوم الجمعة 14 مارس بنظام الحزام المفتوح بما يُعد ميزة إضافية ترفع من حدة التنافس، حيث تتيح للاعبين فرصة مواجهة منافسين من مختلف مستويات الأحزمة، بما يعزّز من مهاراتهم ويكسبهم خبرة كبيرة في التعامل مع مختلف تحديات النزال. كما تسهم هذه التجربة في إعدادهم للاستحقاقات المقبلة، وتمنح الأندية والمدربين فرصة لاكتشاف المواهب وصقلها.

ويشهد استاد طحنون بن محمد بالقطارة، اليوم، 6 مباريات في بطولتي كرة القدم للمؤسسات والأحياء السكنية، ويلتقي في نصف نهائي منافسات المؤسسات، «بلدية العين»، متصدر المجموعة الأولى مع «العين ب»، وصيف الثانية، و«أغذية»، متصدر المجموعة الثانية مع «العين أ»، وصيف المجموعة الأولى، وفي ربع نهائي الأحياء السكنية، يلعب «الظاهرة» مع «المرخانية»، و«نعمة» مع «زاخر»، و«شعبة الوطاه» مع «الفقع»، و«المريال» مع «المعترض».

وحصد «العامرة» لقب دوري سوبر الكرة الطائرة، ضمن «تحدي حفيت الرياضي»، بعد انتصارين متتاليين على «المريال» و«القوع» 3-0، ليحسم المسابقة عن جدارة واستحقاق، وجرت المواجهات على ملعب بلدية مدينة العين وفق نظام الدوري، تماشياً مع لوائح المسابقة بوسط المدينة، وحل «المريال» في المركز الثاني، بعد فوزه على القوع 3-1، فيما جاء «القوع» ثالثاً.

وفي إطار الأنشطة الثقافية المصاحبة لتحدي حفيت الرياضي، أعلنت اللجنة العليا المنظمة عن إطلاق مسابقة «تحدي القاف» الشعرية، حيث رصدت جوائز 100ألف درهم للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث يحصل الأول على 50 ألفاً، بينما ينال الفائزان بالمركزين الثاني والثالث 30 ألفاً و20 ألف درهم على التوالي، وحددت اللجنة المنظمة ثلاثة شروط للمشاركة في المسابقة، وهي كتابة قصيدة من ستة أبيات عن جبل حفيت، تعكس البعد الاجتماعي والجغرافي والتراثي، ونشر القصيدة على حساب الشاعر الشخصي في وسائل التواصل الاجتماعي، وإلقاء القصيدة صوتياً أو تقديمها في تصميم إبداعي يتناسب مع النص الشعري.