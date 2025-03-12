«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يحجز «البطاقة الخامسة» إلى «ربع النهائي»

مصطفى الديب (أبوظبي)

تأهل «الأرشيف والمكتبة الوطنية» إلى ربع نهائي «النسخة 12» من كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2025، بعد فوزه الكبير على «المركز البحري الخاص» 4-1، مساء أمس الأول، على أرضية ملعب فندق «قصر الإمارات» بأبوظبي، والذي يحتضن مباريات البطولة.

وأصبح «الأرشيف والمكتبة الوطنية» خامس المتأهلين إلى «دور الثمانية»، بعد «مدارس الإمارات الوطنية» و«مكتب الأمين العام» و«دائرة القضاء» و«قطاع الشؤون المالية والمشتريات».

ونال «الأرشيف والمكتبة الوطنية» الذي يقوده مهند العنزي، المدافع السابق للمنتخب الوطني بطاقة التأهل الثانية في المجموعة الأولى، عقب فوزه على «المركز البحري الخاص» الذي كان يحتاج إلى التعادل من أجل التأهل، إلا أن «الأرشيف والمكتبة الوطنية» تمكن من حصد الانتصار بـ «رباعية» أحرزها جيان نجونا «هدفين»، ولاحج النوفلي، ومهند العنزي، بينما سجل سامويل أمواكو هدف «المركز البحري الخاص».

وفي المباراة الأخرى، واصل «مدارس الإمارات الوطنية» انتصاراته، وتمكن من تجاوز «المركز الوطني للمناصحة» 2-1، وأحرز الهدفين إبراهيم محمد هلال وأحمد سمير، فيما سجل حمدان محمد المحرمي هدف «المركز الوطني للمناصحة».

وبنتائج الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى، حقق «مدارس الإمارات الوطنية» العلامة الكاملة «9 نقاط»، مقابل 6 نقاط لـ «الأرشيف والمكتبة الوطنية»، فيما ودع «المركز البحري الخاص» البطولة، بعدما جمع 3 نقاط، وكذلك «المركز الوطني للمناصحة» الذي لم يحصد أي نقطة.

من جانبه، أشاد اللاعب الدولي السابق مهند العنزي بـ «النسخة 12» لبطولة كأس منصور بن زايد، ووصفها بالأقوى، نظراً لمشاركة مجموعة كبيرة من اللاعبين المتميزين.

وقال العنزي الذي يشارك مع فريق «الأرشيف والمكتبة الوطنية»: «عملت الفرق على تقوية صفوفها بأفضل اللاعبين، لذلك نشاهد أسماءً على مستوى عالٍ مثل المهاجم سيباستيان تيجالي، والبرازيلي إلتون، إضافة إلى نجوم من البطولات الخارجية.

وأضاف: «من وجهة نظري تعد البطولة الأقوى من الناحية الفنية والتنظيمية، ونتوقع أن تزداد المنافسة صعوبة في الأدوار الإقصائية.

يذكر أن البطولة تشهد مشاركة 16 فريقاً، خلال شهر رمضان المبارك وتستمر إلى 20 مارس الجاري، برعاية تسويقية من طيران رويال جت وشركة مركاتور للسفر والسياحة وفندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال، وبالتعاون مع اتحاد اكرة القدم ورابطة المحترفين.