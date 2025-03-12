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ميسي يسافر مع إنتر ميامي إلى جامايكا

ميسي يسافر مع إنتر ميامي إلى جامايكا
13 مارس 2025 00:27

 
ميامي (أ ف ب)

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يسافر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه إنتر ميامي الأميركي، بعدما غاب عن صفوفه في المباريات الثلاث الأخيرة، إلى جامايكا لمواجهة كافاليير، ضمن إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس أبطال الكونكاكاف لكرة القدم، وفقاً لما قال مواطنه المدرب خافيير ماسكيرانو.
وغاب ميسي عن الانتصارات الثلاثة لفريقه أمام مضيفه هيوستن دينامو 4-1 في الثاني من مارس في الدوري، وعلى ضيفه كافاليير 2-0 في ذهاب ثمن النهائي، قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء أمام شارلوت 1-0 في الدوري أيضاً.
قال ماسكيرانو الذي خلف مواطنه خيراردو «تاتا» مارتينو في تدريب إنتر ميامي، إن الحذر بشأن إشراك الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات، كان بسبب إدارة عبء المباريات وليس الإصابة.
وفي حديثه لوسائل الإعلام قبل سفر الفريق إلى جامايكا، قال ماسكيرانو، زميل ميسي السابق في برشلونة الإسباني، إن بطل مونديال قطر 2022 سيقوم بالرحلة أيضاً «ليو ميسي موجود في قائمة الفريق وسيسافر مع الفريق إلى جامايكا، سنقرر (الخميس) ما هو الأنسب للمباراة، هل سيبدأ أساسياً أم سيجلس على مقاعد البدلاء ويدخل لاحقاً».
وأضاف «تدرّب اليوم مع الفريق، وكانت الأجواء رائعة، نحن سعداء بسفره معنا إلى جامايكا».
ومن المتوقع أن تجذب المباراة حضوراً جماهيريا غفيراً في كينجستون في الملعب الوطني الذي يتسع لـ35 ألف متفرج.

أميركا
إنتر ميامي
ليونيل ميسي
جامايكا
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