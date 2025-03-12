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الرياضة

أستون فيلا يتأهل للقاء سان جيرمان في ربع نهائي «أبطال أوروبا»

أستون فيلا يتأهل للقاء سان جيرمان في ربع نهائي «أبطال أوروبا»
13 مارس 2025 02:05

 
لندن (د ب أ)

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تأهل أستون فيلا الإنجليزي إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد الفوز 3- صفر على ضيفه كلوب بروج البلجيكي في إياب دور الـ16.
واستفاد الفريق الإنجليزي من النقص العددي بصفوف منافسه، بعد طرد كيرياني سابي في الدقيقة 17.
واستغل أستون فيلا الفرصة وأمطر شباك منافسه بثلاثة أهداف في الشوط الثاني سجلها ماركو أسينسيو «ثنائية» وإيان ماتسن في الدقائق 50 و57 و61 .
وسيكون أسينسيو على موعد مع مواجهة فريقه السابق باريس سان جيرمان المعار منه لصفوف أستون فيلا حتى نهاية الموسم الجاري.
وأكد أستون فيلا تأهله بعد الفوز ذهاباً بنتيجة 3-1 في بلجيكا، ليتفوق بنتيجة 6-1 في مجموع المباراتين.
وكان باريس سان جيرمان تأهل على حساب ليفربول الإنجليزي بنتيجة 4-1 بركلات الترجيح، بعدما تبادل الفريقان الفوز خارج الأرض بنتيجة 1- صفر في الذهاب والإياب.

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
أستون فيلا
كلوب بروج
باريس سان جيرمان
ليفربول
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