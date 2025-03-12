500 مشارك في «جري الشارقة الخيري»

الشارقة (الاتحاد)

شارك 500 متسابق ومتسابقة في فعالية «جري الشارقة الخيري» التي نظمها مجلس الشارقة الرياضي، ضمن برنامج فعالياته المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك، والتي تم تخصيص عائدها بالكامل لصالح مؤسسة القلب الكبير التي تعنى بالأعمال الإنسانية داخل الدولة وخارجها، شهد الفعالية وتوج الفائزين أحمد السلمان، رئيس قسم المبادرات والفعاليات المجتمعية، ويوسف الحوسني، تنفيذي فعاليات بإدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بمجلس الشارقة الرياضي.

وأسفرت نتائج الفئات على النحو التالي: 10 كلم للمواطنين: الأول حمد علي والثاني عبد الرحمن الياسي والثالث سلطان السعيدي، ولفئة المواطنات: الأولى لطيفة الجناحي والثانية مريم الشكلي والثالثة مريم العلي، وفي الفئة المفتوحة للرجال: الأول جودفري سيجول، والثاني ماثيو نجانجا، والثالث جوزيف كينجيتي.. وللسيدات: الأولى يوكو أيريجوتشي، والثانية بيديليا ماسونجو، والثالثة عائشة ناصر.

وتصدر سباق 5 كلم للمواطنين سالم الدهماني، وجاء في المركز الثاني عبيد الحمودي، والثالث محمد تيمور، وفي فئة المواطنات، حلت أولى غلا الكتبي، والثانية أسماء رشيد، والثالثة مريم العلي، أما الفئة المفتوحة للرجال، حل في المركز الأول جوليوس كياسار، والثاني بريان كامو، والثالث ناصر إبراهيم، ولدى السيدات الأولى كوربورتو، والثانية إنجيس نوجوهي، والثالثة أنيتا فيريرا.

سباق 3 كلم للمواطنين: الأول يوسف الهاشمي، والثاني سليم بينتيك، والثالث عبدالله الحوسني، وللمواطنات: الأولى مهرة جاسم، والثانية الغلا الشحي، والثالثة أمل الكلعب، وللفئة المفتوحة رجال: الأول جويدو أوكادابو، والثاني فيكتور كورير، والثالث يوسف تغلاوي، وللسيدات: الأولى نانسي أويتي، والثانية دينا تيكالاس، والثالثة جوري السيد.