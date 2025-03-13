«اليويفا» يغلق ملعب بايرن ميونيخ!



برلين (د ب أ)



قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) توقيع غرامات مالية على بايرن ميونيخ الألماني، وبنفيكا البرتغالي، إضافة لإغلاق جزئي لملعبيهما لعامين، مع وقف التنفيذ بسبب شغب جماهيرهما.

وفرض (اليويفا» غرامة مالية على بايرن ميونيخ بقيمة 61750 يورو (67270 دولاراً أميركياً)، بالإضافة لإغلاق جزئي لملعبه مع إيقاف التنفيذ، وذلك على خلفية الأحداث التي وقعت خلال مباراته ضد مواطنه باير ليفركوزن في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعلن (اليويفا)، أن بايرن ميونيخ عوقب لإشعال جماهيره ألعاباً نارية، وإلقاء مقذوفات، وإغلاق الممرات في مباراة الفريقين، التي أقيمت يوم 5 مارس الجاري.

وتقرر أن يتم الإغلاق الجزئي للملعب لمدة عامين مع وقف التنفيذ.

وستكون مباراة بايرن القادمة على أرضه في دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان الإيطالي في ذهاب دور الثمانية 8 أو 9 أبريل المقبل.

كما قرر (اليويفا) تغريم بنفيكا البرتغالي 35 ألف يورو، لإشعال جماهيره الألعاب النارية، خلال مباراة الفريق الأسبوع الماضي ضد برشلونة الإسباني بالعاصمة البرتغالية لشبونة، وفرض عليه نفس عقوبة الإغلاق الجزئي للملعب مع وقف التنفيذ، مثل البايرن.

وكان بنفيكا ودّع دوري أبطال أوروبا على يد برشلونة.