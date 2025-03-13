مورينيو يحذر رينجرز من «الطريقة الدفاعية»!



لندن (د ب أ)



يرى جوزيه مورينيو، مدرب فنربخشة التركي، أن فريقه أفضل من رينجرز، محذراً مدرب المنافس باري فيرجسون من اتباع طريقة دفاعية، خلال مباراة الفريقين في إياب دور الـ16 للدوري الأوروبي لكرة القدم، الخميس.

ويحاول الفريق التركي تعويض الخسارة ذهاباً على ملعبه بنتيجة 1-3 في إسطنبول، والتي كسرت سلسلة من 18 مباراة من دون هزيمة لفنربخشة يوم الخميس الماضي.

وقال مورينيو في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «أعتقد أن رينجرز ليس فريقاً أفضل منا».

وأضاف المدرب البرتغالي: «أعتقد أن فرصتنا في التأهل قائمة، لا أتطلع للانتقام أو إثبات أننا الأفضل، لا أفكر في كل ذلك».

وتابع: «أعتقد أننا أفضل بصراحة، وسأكون صريحاً مثلما كنت بعد مباراة الذهاب التي لم أبحث فيها عن أي عذر بل كنا نستحق الخسارة، لأنهم استغلوا أخطاءنا، وقاتلوا بروح جماعية، واستحقوا الفوز، ولا أشعر بأي ضغينة من ذلك».

وأوضح مورينيو: «تنتظرنا مباراة مهمة في الدوري يوم الأحد، وإذا كنت أرى أنه لا فرصة لنا أمام رينجرز، لكنت ركزت الاستعداد على مباراة الأحد».

واستدرك مدرب فنربخشة: «لكنني لا أستعد ليوم الأحد، بل أستعد لمباراة الخميس، لأنني أعتقد بصدق أن فرصتنا قائمة، ومتمسكون بها».

واستطرد: «لعبنا 18 مباراة جيدة، وحققنا 18 نتيجة جيدة في آخر 19 مباراة، بينما قدمنا أداء ونتيجة سيئة في مباراة واحدة أمام رينجرز».

وواصل: «لذا أرى أن فريقي أفضل في الفترة الحالية، فهو ليس الفريق الذي خسر أمام رينجرز قبل أسبوع، بل الفريق الذي حقق نتائج جيدة في 18 مباراة».

وحاول مورينيو استفزاز منافسه قائلاً: «لا أعلم إذا كانت جماهير رينجرز في ملعب إيبروكس أحد أشهر الملاعب في أسكتلندا، ستقبل أن يؤدي فريقها بطريقة دفاعية، كما فعلوا في مباراة الذهاب».

وواصل: «نجح رينجرز في ذلك بعد أداء دفاعي قوي ذهاباً، ولا أعرف إذا كانت جماهيره ستقبل ذلك في مباراة الإياب».

وشدد مورينيو «نحن مستعدون في كل الحالات، جاهزون لمواجهة رينجرز إذا لجأ للتكتل الدفاعي وترقب أخطائنا والاعتماد على المرتدات».

وواصل: «جاهزون أيضاً إذا قرر فيرجسون اللعب بطريقة مختلفة وجرأة هجومية، وندرك تماماً المطلوب منا في الحالتين».

واختتم مورينيو: «لا أسعى للفوز 4 - صفر أو نتأهل، بل ما أطالب به لاعبي فريقي هو المحاولة بكل جدية».