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الرياضة

جوف تسقط في إنديان ويلز

جوف تسقط في إنديان ويلز
13 مارس 2025 10:27

 
إنديان ويلز (أ ف ب)

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خرجت الأميركية كوكو جوف، المصنفة ثالثة عالمياً، من ثمن نهائي دورة إنديان ويلز للألف نقطة في التنس، بخسارتها أمام السويسرية بليندا بنتشيتش (58) 6-3 و3-6 و4-6.
وبعد فوزها بالمجموعة الأولى بسهولة 6-3، تراجعت جوف أمام منافستها مع بداية الثانية وخسرتها بالنتيجة ذاتها.
وفي المجموعة الثالثة الحاسمة، ظل التعادل سيّد الموقف حتى الشوط الثامن 4-4.
وبعدما تقدمت جوف، المتوجة ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2023، بنتيجة 40-0 خلال إرسالها، فقدت تركيزها وارتكبت سلسلة من الأخطاء، في حين حققت بنتشيتش بعض الضربات الأمامية الناجحة، ما كان كافياً لكسر إرسال الأميركية، والفوز لاحقاً بإرسالها فالمباراة.
وودعت جوف (20 عاماً) الدورة الأميركية، بعد عام من وصولها إلى الدور نصف النهائي.
في المقابل، ثأرت بنتشيتش العائدة إلى ملاعب الكرة الصفراء في نهاية الموسم الماضي، بعد فترة راحة بسبب الأمومة، من خسارتها أمام جوف في ثمن نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في يناير.

التنس
أميركا
إنديان ويلز
كوكو جوف
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