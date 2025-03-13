«أبطال أوروبا».. تقلبات غير متوقعة!

سلطان آل علي (دبي)



جاءت مباريات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم حافلة بالمفاجآت، حيث شهدت البطولة خروج 4 فرق من أصحاب المراكز الثمانية الأولى في مرحلة الدوري، وهو ما يعكس الطبيعة غير المتوقعة لكرة القدم على أعلى المستويات.

في المقابل، تمكنت 4 فرق أخرى، لم تكن ضمن المرشحين الأبرز، من حصد انتصارات مستحقة، وخطف بطاقات العبور إلى ربع النهائي.

باريس سان جيرمان كان صاحب أحد أكبر المفاجآت، حيث نجح في إقصاء ليفربول، متصدر مرحلة الدوري، بعد أداء مذهل، ذهاباً وإياباً، وظهر الفريق الفرنسي بمستوى عالٍ من التنظيم والفاعلية الهجومية، بينما بدا ليفربول عاجزاً عن مجاراة النسق السريع للمنافس، وبعد انتهاء المباراتين بالتعادل 1-1، حسم باريس التأهل بركلات الترجيح 4-1، ليؤكد استعداده للذهاب بعيداً في البطولة.

من جانبه، واصل ريال مدريد الذي تأهل في المركز 11، وبعد معاناة من خلال الملحق، تفوقه المعتاد في «الديربي الأوروبي»، حيث تغلب على أتلتيكو مدريد الخامس في مباراة مثيرة انتهت 4-2 بركلات الترجيح، بعد تعادل 2-2 في مجموع المباراتين.

وقدم أتلتيكو قدم أداءً قتالياً، لكنه لم يستطع كسر العقدة المستمرة أمام جاره في دوري الأبطال، ليواصل ريال مدريد سطوته في المواجهات القارية بين الفريقين.

ووجه بايرن ميونيخ المتأهل في المركز 12 والملحق، رسالة قوية لمنافسيه، بعدما تفوق على باير ليفركوزن المتأهل في المركز السادس في مواجهتين اتسمتا بالانضباط التكتيكي. هذه المرة، لم يترك البافاري أي مجال للمفاجآت، حيث فاز 2-0 في مجموع المباراتين، ليحسم تأهله من دون عناء كبير، رغم تألق ليفركوزن محلياً هذا الموسم، إلا أنه لم ينجح في مجاراة عملاق ميونيخ أوروبياً.

في المقابل، تمكن بروسيا دورتموند صاحب المركز 10 من فرض خبرته أمام ليل الذي تأهل سابعاً في مباراة كانت متقاربة على الورق، لكن الفريق الألماني أثبت أنه أكثر جاهزية لخوض هذه التحديات. ورغم قوة ليل في بعض الفترات، إلا أن دورتموند عرف كيف يحسم المواجهة لمصلحته 2-1 في مجموع المباراتين، مستفيداً من خبرته الكبيرة في هذه الأدوار.

بهذه النتائج، تبدلت المعطيات في دوري الأبطال، حيث ودعت فرق كانت مرشحة للمنافسة على اللقب، بينما تأهلت أخرى أكدت أحقيتها بالوصول إلى ربع النهائي.

ومع اقتراب المرحلة المقبلة، يبدو أن البطولة لا تزال تحتفظ بالمزيد من المفاجآت، في ظل الصراع الشرس بين الفرق المتأهلة نحو المجد القاري.