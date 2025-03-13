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الرياضة

منتخب الجودو ينتظم في معسكر جورجيا

منتخب الجودو ينتظم في معسكر جورجيا
13 مارس 2025 12:00

أبوظبي (الاتحاد)

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انتظم منتخب الجودو في معسكر تدريبي بمدينة بورجومي الجورجية، استعداداً للمشاركة في «تبليسي جراند سلام» التي تقام من 21 إلى 23 مارس الحالي، بمشاركة 423 لاعباً ولاعبة من 52 دولة، ويخوض الاتحاد الدولي البطولة بفريق يضم 35 لاعباً ولاعبة من اللاجئين، وتُجرى القرعة ظهر الخميس.
وتنطلق «تبليسي جراند سلام» بقاعة قصر الرياضة الأولمبي بجورجيا 21 مارس، بمنافسات الوزن الخفيف للرجال تحت 60 كجم وتحت 66 كجم، بجانب أوزان السيدات، ويشارك منتخبنا بعدد 4 لاعبين حسب التصنيف وهم ناجي كأزيبك «تحت 66 كجم»، وكريم عبد اللطيف «وزن تحت 73 كجم»، وعمرو جاد «وزن تحت 81 كجم»، وسليمان إبراهيم «وزن تحت 90 كجم».
ويرأس البعثة الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام للاتحاد، أمين صندوق الاتحاد الدولي، وتضم فيكتور سيكتروف مدرب المنتخب الذي أكد جاهزية اللاعبين لخوض البطولة التي تأتي ضمن برنامج الإعداد لبطولة «أبوظبي جراند سلام» 17 أكتوبر المقبل، بحثاً عن التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية «لوس أنجلوس 2025».
وأشاد مدرب المنتخب بالدعم والاهتمام الذي يحظى به المنتخب من مجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، من خلال توفير كل متطلبات النجاح ضمن برنامج الإعداد بهدف بلوغ طموحات الرياضة الإماراتية.

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