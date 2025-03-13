1.5 مليون درهم جوائز «سباق ميدان»



عصام السيد (دبي)



يستضيف مضمار ميدان يوم الجمعة، أمسية آخر لقاءات كرنفال سباقات دبي للموسم الحالي، وتتألف الأمسية من 8 أشواط قوية للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، فيما تبلغ الجوائز المالية مليوناً، و565 ألف درهم برعاية شركة لونجين.

ويستهل الحفل بسباق قوي للخيول عمر 4 سنوات وما فوق في الشوط الأول لمسافة 1400 متر «تكافؤ» وجوائزه 120 ألف درهم.

ويستقطب الشوط الثاني لمسافة 1600 متر الخيول عمر 3 سنوات وما فوق تكافؤ، وجوائزه 175 ألف درهم.

وخُصص الشوط الثالث لمسافة 1400 متر لخيول التكافؤ بعمر ثلاث سنوات فما فوق، تتنافس على جوائز 175 ألف درهم.

وتبلغ مسافة الشوط الرابع 2000 متر، وهو أيضاً سباق تكافؤ للخيول عمر 3 سنوات وما فوق، وجوائزه 175 ألف درهم.

وخُصص الشوط الخامس لمسافة 2410 أمتار لخيول التكافؤ في سن ثلاث سنوات فما فوق وجوائزه 190 ألف درهم.

وتتنافس الخيول المهجنة الأصيلة في سباق التكافؤ في الشوط السادس لمسافة 1200 متر، وجوائزه 190 ألف درهم.

وتتنافس خيول «تكافؤ» بعمر ثلاث سنوات فما فوق، في الشوط السابع لمسافة 1000 متر بجوائز 190 ألف درهم.

ويجتذب الشوط الثامن لمسافة 1200 متر نخبة من الخيول بعمر 3 سنوات، والتي لم تفز بسباقين «تكافؤ»، تتنافس على جوائز 175 ألف درهم.

ويجتذب الشوط التاسع والختامي لمسافة 1600 متر خيول التكافؤ في سن ثلاث سنوات فما فوق، تتنافس على جوائز 175 ألف درهم.

وقال باتريك عون، المدير الإقليمي لشركة لونجين في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا: «تواصل لونجين دعمها القوي لرياضات الفروسية، ومن خلال التعاون مع أفضل المواهب في عالم الفروسية، نواصل الالتزام بالدقة والأناقة، ما يعزز ارتباط علامتنا التجارية بجميع مستويات سباقات الخيل».

وقال علي آل علي، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل: «ظلت لونجين تقدم دعماً حيوياً لسباقات الخيل ورياضات الفروسية في دبي وحول العالم منذ وقت طويل، وساعات لونجين مرادفة للدقة والتميز والجمال، ما يجعلها الشريك المثالي لسباقات الخيل التي تحتفي بهذه القيم أيضاً، ونتطلع إلى الترحيب بهم وبضيوفهم مرة أخرى في مضمار ميدان لحضور آخر لقاءات كرنفال سباقات دبي للموسم الحالي، بينما يزداد الزخم والإثارة تجاه أمسية كأس دبي العالمي».



الترشيح

1ـ طحان الوثبة، فادية الوثبة، ساند ستورم

2ـ العربد، شوف دبي، مونشنير

3ـ منفرد، كنجز فونتين، أنر سيتي

4ـ السف، إلزامي، هافاندي

5ـ ماكس ميثم، أريبيان تيل، ثندرنج

6ـ لهفتي، ديب هوب، سمارت سيستم

7ـ الشبلي، ثندر أوف نياجرا، جنقل ماك

8ـ أواب، دارك سافرون، أرجاتو جوزيمسو

9ـ مليون دوارو، نوراتو، بوردر أيدج

