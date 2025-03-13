الجمعة 14 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كرة «أبطال أوروبا» خالية من «تقنية الاستشعار»!

كرة «أبطال أوروبا» خالية من «تقنية الاستشعار»!
13 مارس 2025 11:17

مراد المصري (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
برشلونة يجدد عقد مدافعه إلى 2026
الإمارات تستضيف «النسخة التاسعة» لمراجعة قانون كرة القدم


كشفت صحيفة أندبندنت البريطانية، أن إلغاء ركلة ترجيح جوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد بسبب لمسه الكرة مرتين خلال تنفيذها، جاء بقرار تقنية الفيديو، وأن الكرة المستخدمة في دوري أبطال أوروبا لا تحتوي على أجهزة استشعار داخلية.
وتسبب إلغاء ركلة ترجيح اللاعب الأرجنتيني بالكثير من الجدل، وفيما اعتبر بعض النقاد الرياضيين أن الكرة تحتوي على التكنولوجيا التي تجعلها قادرة على إرسال «استشعار اللمسات»، إلا أن الصحيفة البريطانية دحضت هذا الكلام، مؤكدة أن تلك الكرة تم استخدامها في بطولات الاتحاد الدولي «الفيفا»، فيما لا يستخدمها الاتحاد الأوروبي «اليويفا».

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
ريال مدريد
أتلتيكو مدريد
اليويفا
الفيفا
خوليان ألفاريز
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
أطفال فلسطينيون نازحون في مدينة رفح بغزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مقترح أميركي جديد لتمديد «اتفاق غزة» 50 يوماً
اليوم 02:43
جندي روسي في شارع بإحدى بلدات منطقة كورسك (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تؤيد مقترح الهدنة مع أوكرانيا وتتقدم في كورسك
اليوم 02:43
أطفال نازحون في مخيم بالحديدة جراء انتهاكات الحوثي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: عقيدة «الحوثي» تتنافى مع مفهوم الدولة الوطنية
اليوم 02:42
أحمد الشرع يوقع مسودة الإعلان الدستوري (رويترز)
الأخبار العالمية
سوريا.. إعلان دستوري يحدد المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات
اليوم 02:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©