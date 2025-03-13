كرة «أبطال أوروبا» خالية من «تقنية الاستشعار»!

مراد المصري (أبوظبي)



كشفت صحيفة أندبندنت البريطانية، أن إلغاء ركلة ترجيح جوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد بسبب لمسه الكرة مرتين خلال تنفيذها، جاء بقرار تقنية الفيديو، وأن الكرة المستخدمة في دوري أبطال أوروبا لا تحتوي على أجهزة استشعار داخلية.

وتسبب إلغاء ركلة ترجيح اللاعب الأرجنتيني بالكثير من الجدل، وفيما اعتبر بعض النقاد الرياضيين أن الكرة تحتوي على التكنولوجيا التي تجعلها قادرة على إرسال «استشعار اللمسات»، إلا أن الصحيفة البريطانية دحضت هذا الكلام، مؤكدة أن تلك الكرة تم استخدامها في بطولات الاتحاد الدولي «الفيفا»، فيما لا يستخدمها الاتحاد الأوروبي «اليويفا».