«حامل اللقب» يتعثر في انطلاق «طائرة ند الشبا»



دبي (الاتحاد)

تعرّض فريق زعبيل حامل لقب النسخة الماضية في بطولة الكرة الطائرة، للخسارة أمام فريق التداوي 1 بنتيجة 3-1، فيما فاز فاز فريق العميد على فريق (إتش إف إتش) بنتيجة 3-2، في مباراتين حافلتين بالإثارة أقيمتا في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي، ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من «دورة ند الشبا الرياضية».

شهدت انطلاقة بطولة الكرة الطائرة منافسة قوية بين الفرق التي يشارك فيها لاعبي أعرق الأندية الأوروبية، وتألق فريق التداوي 1 الذي يشارك لأول مرة بالدورة، ويضم لاعبي نادي دينامو موسكو أحد أعرق الأندية الروسية، وافتتح منافسات بطولة الكرة الطائرة بالفوز على فريق زعبيل بنتيجة (3 -1)، حيث انطلقت المباراة بتقدم فريق زعبيل الذي سيطر على مجريات الشوط الأول، ليحقق الفوز بنتيجة 27-25، وفي الشوط الثاني استعاد فريق التداوي 1 توازنه وتمكّن من إنهاء الشوط بنتيجة 25-20، ثم واصل فريق التداوي 1 تقدمه إلى نهاية المباراة حيث فاز في الشوط الثالث بنتيجة 25 – 23، وأعقبه فوز في الشوط الرابع بنتيجة 25 – 21، وفاز اللاعب مكسيم سابوزكوف بلقب أفضل لاعب في المباراة.

وفي المباراة الثانية تمكّن فريق العميد الذي يضم لاعبي نادي بالافولو بادوفا الإيطالي من الفوز على فريق (إتش إف إتش) في مباراة ماراثونية طويلة استمرت لخمسة أشواط كاملة، حيث افتتح فريق (إتش إف إتش) المباراة بالفوز على العميد في الشوط الأول بنتيجة 25 – 22، وتمكّن فريق العميد من الفوز في الشوط الثاني بنتيجة 25 – 21، وفي الشوط الثالث استعاد فريق (إتش إف إتش) توازنه وتمكن من الفوز بنتيجة 25 – 22، وعاد فريق العميد للتعادل بعد فوزه في الشوط الرابع بنتيجة 25 – 20، ليخوض الفريقان شوطاً إضافياً تمكّن فيه فريق العميد من الفوز بنتيجة 15 – 10، وفاز اللاعب لوكا بورو بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

على صعيد آخر، تتواصل منافسات بطولة شد الحبل التي شهدت في يومها الثاني ندية وإثارة قوية بين الفرق المشاركة وإقبالاً جماهيرياً كبيراً يتابع البطولة بحماس، حيث فاز «الحرس الوطني» على «شرطة دبي» في فئة الدوائر والمؤسسات الحكومية، كما فاز «وزارة الدفاع» على «جهاز أمن الدولة بدبي»، وفاز «الدفاع المدني برأس الخيمة» على «الدفاع المدني بدبي»، وفاز «القوات البرية» على «وزارة التربية والتعليم».

وفي الفئة المجتمعية فاز «أكاديمية آي إف بي بي» على «مجموعة دلسكو»، وفاز «مجمعة ترانس جارد» على «المسلماني»، وفاز «أبطال إي إف إس» على «أجنيس للمقاولات»، وفاز «الجوارح على «مجموعة الحبتور»، وفاز «مجموعة دتكو» على «شركة الساحل»، وفاز «الكواسر» على «العاصفة»، وفاز «إيه جي» على «ملوك كيرلا»، وفاز «المقاتلون» على «تروس للتجارة العامة».

وفي فئة الناشئين فاز «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطة» على «مدرسة أحمد بن راشد»، وفاز «إيه 25 جيم» على «بي نينجا»، وفاز «ديزرت ستورم» على «أكاديمية آي إف بي بي»، وفاز «مجلس الشارقة الرياضي» على «نادي الشارقة للدفاع عن النفس».

وشهدت بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة منافسات قوية بين الفرق المشاركة في يومها الرابع، حيث فاز فريق بلدية دبي على فريق هيئة تنمية المجتمع بنتيجة (20 – 18)، واختطف فريق شرطة الشارقة فوزاً صعباً من فريق هيئة الطرق والمواصلات، حيث أنهى المباراة بنتيجة (21 – 20)، وتمكّن فريق محاكم دبي من الفوز بسهولة على فريق دائرة المالية بنتيجة (27 – 16)، كما فاز فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على فريق الهمم بنتيجة (24 – 13).

