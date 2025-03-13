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الرياضة

«الأبيض الأولمبي» يُكثّف تدريباته لـ«غرب آسيا»

«الأبيض الأولمبي» يُكثّف تدريباته لـ«غرب آسيا»
13 مارس 2025 15:00

 دبي (الاتحاد)
يُواصل منتخبنا الوطني الأولمبي تدريباته على ملعب ذياب عوانة ضمن معسكره الداخلي الحالي بمقر اتحاد الكرة في دبي، استعداداً للمشاركة في النسخة السادسة لبطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها سلطنة عُمان في الفترة من 19 إلى 25 مارس الجاري.
وأدى الأبيض الأولمبي مساء أمس، حصته التدريبية الرابعة، بمشاركة جميع اللاعبين، وهم: سعيد المقدمي، عدلي حاتم، علي عبدالله الصفار، مرزوق راشد البدواوي، مبارك بني زامة، منصور المنهالي، خميس المنصوري، يوسف المرزوقي، زايد خميس، منصور البلوشي، حمدان باسويدان، جمال السعدي، عبدالعزيز الشريفي، سولومون سوسو، علي عبدالعزيز، سيف المنهالي، مطر زعل، حازم محمد، أنطوني خياط، محمد خليل، عيد الحمادي، مايد الكاس، سيف سالم، غيث عبدالله، يانيك مولر، عيسى خلفان، جونيور ندياي.
شهد التدريبات عبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، وهشام محمد الزرعوني، وأمل حسن بوشلاخ، عضوا مجلس الإدارة، ومطر الصهباني مشرف المنتخب وحمد محمد الجنيبي المدير التنفيذي لقطاع الأعمال المساندة.
ويُشارك في بطولة غرب آسيا ثمانية منتخبات «الإمارات، عُمان، الأردن، البحرين، السعودية، سوريا، لبنان والكويت» وتم توزيعها على أربع مجموعات بواقع منتخبين في كل مجموعة، حيث تواجد منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية مع منتخب البحرين.
وبحسب نظام البطولة، يلتقي منتخبا كل مجموعة في مباراة واحدة بينهما بالدور الأول، وتتأهل المنتخبات الأربعة الفائزة من هذه المواجهات إلى الدور قبل النهائي، ومن ثم ينتقل الفائزان إلى المباراة النهائية، بينما تلعب المنتخبات الخاسرة في المباريات التي تحدد المراكز من 3 إلى 8.

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