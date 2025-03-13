مدرب ريال مدريد: طلبت من اللاعبين عدم تعقيد المباراة



مدريد (د ب أ)

أعرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عن سعادته بالعبور لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا. وتأهل الريال لدور الثمانية بعدما تغلب على أتلتيكو مدريد 4 / 2 بركلات الترجيح بعدما انتهت مباراة الإياب التي أقيمت أمس الأربعاء بفوز أتلتيكو 1/صفر، علماً بأن الريال كان قد فاز ذهاباً 2 /1.

وقال أنشيلوتي في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، والتي نشرها الموقع الإلكتروني للنادي: «كانت مباراة صعبة، وخاصة مع الهدف الذي استقبلناه في الدقيقة الأولى من اللعب». وأضاف: «بعد ذلك دافع المنافس وحاول هزّ توازننا وشنّ هجمات مرتدة. تمثلت أولوياتنا في الحفاظ على الاستحواذ الفاعل وعدم تعقيد المباراة. كانت المباراة متكافئة وأتلتيكو هو أحد أفضل الفرق دفاعياً. يدافعون جميعاً ويعملون بشكل جيد للغاية وحصلنا على فرصة رائعة مع مبابي، لكننا أهدرنا ركلة الجزاء وكانت المباراة متكافئة حتى ركلات الترجيح، عندها وضعنا أفضل لاعب لتسديد الركلة الأولى، وروديجر لتسديد الأخيرة، لأنه سجل ضد السيتي».

وأضاف: «حاولت شرح الأولوية بشكل جيد، وكانت تتلخص في عدم تعقيد المباراة بخسارة كرات غير ضرورية قد تفاجئك. لو سجلوا 2 / صفر لتعقدت المباراة كثيراً. وفي الشوط الإضافي الثاني كنّا أفضل في هذا الصدد. علينا دائماً البحث عن التحسين والعمل عليه. في هذه المباراة شرحت بالفعل ما هي الأولوية. بدا الأمر وكأننا كنّا بحاجة إلى تسجيل هدف، واستمررنا في أجواء المباراة».