أرتيتا: أرسنال حقق المهم والأهم «الخطوة التالية» في دوري الأبطال



لندن (د ب أ)

دعا ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، لاعبيه بضرورة أخذ «الخطوة التالية» بعدما حجز الفريق مقعده في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي للمرة الأولى منذ 15 عاماً. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن أولكسندر زينشيكو، وديكلان رايس سجلا في المباراة التي تعادل فيها أرسنال مع أيندهوفن 2/2 في إياب دور الـ16، ليصعد فائزاً بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 9 / 3، حيث كان قد فاز في مباراة الذهاب 7 / 1.

ويلتقي أرسنال في الدور التالي مع ريال مدريد، الذي فاز بشكل مثير على أتلتيكو مدريد 4 / 2 بركلات الترجيح، ليواصل حملة الدفاع عن لقبه. وقال أرتيتا:«يجب أن نقدر هذا، وأن ندرك أنه من الصعب للغاية الصعود لدور الثمانية في عامين متتاليين».

وأضاف:«فعلنا ذلك بشكل دائم، والآن نريد أن نأخذ الخطوة التالية، والتي ستكون صعبة جداً، ولكننا قادرون للغاية». ولدى سؤاله عن سبب فخره بشكل خاص بثبات أداء فريقه، أضاف أرتيتا: «لماذا هذا مهم؟ لأننا نريد الفوز.» وأضاف:«ستضطر للمرور بمراحل، لأن النادي يريد هذا. نحن ناد، فريق، يريد أن يكون الأفضل، ويريد أن ينافس مع أفضل الأندية في العالم». وأردف:«من أجل فعل هذا، يجب أن توجد هنا باستمرار. وهذا صعب للغاية، ولكننا فعلنا هذا لعامين متتاليين، والآن لدينا المساحة والقدرة لتحقيق نتيجة أفضل».