«دوري القفز» في ضيافة «الإمارات للفروسية»



دبي (الاتحاد)



يستضيف مركز الإمارات للفروسية في دبي منافسات الأسبوع السابع لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، وتشتمل على 10 منافسات رمضانية تبدأ من عصر الجمعة وتختتم السبت، وتنطلق على الميدانين الرئيس والثاني لمشاركة الفرسان من جميع الفئات، مع مراعاة أوقاتها خلال الشهر الفضيل، ويشرف عليها اتحاد الفروسية والسباق، وبرعاية لونجين، راعية الدوري، ومن أبرز ملامحها أن المنافسات الخمسة التي تقام الجمعة بمواصفات المرحلتين الخاصة، عدا منافسة واحدة بمواصفات جولة الزمن المثالي لفئة الفرسان المبتدئين، ولخيول القفز الصغيرة عمر 4 سنوات، وتقام منافسات اليوم الثاني «السبت» بمواصفات الجولة الواحدة «عكس الزمن»، مما يجعلها أكثر سرعة ورشاقة مع ضرورة حرص الفرسان على الأداء الميداني النظيف وتجنب نقاط الجزاء.

وبمواصفات الجولة الواحدة أيضاً يصمّم مسار منافسة اليوم الثاني لفئة فرسان المستوى الأول بحواجز يبلغ ارتفاعها 145 سم، وهو الارتفاع الذي تبلغه للمرة الأولى منذ عودة الفرسان للمشاركة في منافسات الدوري بالموسم.

يرأس الحكم الدولي خليل إبراهيم لجنتي التحكيم بمعاونة 4 محكمين دوليين، ويصمم مسارات المنافسات مارك ديبيير، والميادين يشرف عليها علي مهاجر بمعاونة 3 محكمين دوليين.