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الرياضة

أوباما ينتج «السيرة الذاتية» لتايجر وودز

أوباما ينتج «السيرة الذاتية» لتايجر وودز
13 مارس 2025 17:43

لوس أنجلوس (أ ف ب)

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يجري الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وزوجته ميشال محادثات لإنتاج فيلم سيرة ذاتية عن أسطورة الجولف الأميركي تايجر وودز، وفق ما أفاد مصدر قريب من المفاوضات.
وبحسب مجلة «ديدلاين» المتخصصة، فإن شركة «أمازون أم جي أم» تقف وراء المشروع، بعد شراء حقوق سيرة ذاتية حديثة للاعب الجولف الأميركي البالغ 49 عاماً.
وأسس الرئيس السابق باراك أوباما وزوجته ميشال شركة «هاير جراوند» التي أنتجت في السابق الكثير من الأفلام الوثائقية وبرامج البودكاست، ومن المتوقع أن تشارك في إنتاج الفيلم.
وبحسب «ديدلاين» أيضاً، فإن رينالدو ماركوس جرين، المخرج الذي أنجز أيضاً فيلم «كينغ ريتشارد» عن الشقيقتين سيرينا وفينوس وليامس، سيتولى على الأرجح إخراج فيلم السيرة الذاتية عن تايجر وودز.
ومن المتوقع أن يركز الفيلم على النجاحات الرياضية التي حققها لاعب الجولف، وفاز تايجر وودز 15 مرة ببطولات جولف كبرى، وهو أفضل أسطورة في تاريخ هذه الرياضة، كما أنه أول لاعب جولف أسود في التاريخ يفوز بواحدة من هذه البطولات الكبرى، بعد حصده بطولة الماسترز في أوجوستا في العام 1997.
وأُعلن أنه خضع لعملية جراحية بعد إصابته بتمزق في وتر أخيل الأيسر أثناء استعداده لبطولة ماسترز أوجوستا الشهر المقبل، وكان من المقرر أن يعود اللاعب إلى مضامير المنافسات بعد غياب منذ يوليو الماضي.

أميركا
الجولف
أوباما
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