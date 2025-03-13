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الرياضة

كلباء يواجه دبا الحصن ودياً

كلباء يواجه دبا الحصن ودياً
13 مارس 2025 19:49

 
فيصل النقبي (كلباء)

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يواصل كلباء الإعداد المكثّف، بقيادة مدربه الصربي فوك رازوفيتش، استعداداً لاستئناف «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث يستعد الفريق لخوض مباراة ودية أمام دبا الحصن الجمعة، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين لخوض الجولات المقبلة.ويحرص رازوفيتش على استغلال الفترة الحالية لتصحيح الأخطاء، وتحسين أداء الفريق، خاصة بعد التوقف الدولي الذي منح الجهاز الفني فرصة لإعادة ترتيب الأوراق وتجربة بعض الحلول التكتيكية، كما تُعد الودية فرصة مثالية لمنح بعض اللاعبين دقائق لعب إضافية، خصوصاً العائدين من الإصابة، أو الذين لم يحصلوا على فرصتهم الكاملة في المباريات السابقة.
من جانبه، يسعى الفريق إلى استعادة توازنه وتقديم مستويات قوية في الجولات القادمة من الدوري، حيث يطمح إلى تحسين مركزه في الترتيب ومواصلة المنافسة بقوة.
ويتطلع كلباء إلى حصد النتائج الإيجابية في الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب المراحل الحاسمة من الموسم.

 

دوري أدنوك للمحترفين
كلباء
دبا الحصن
رازوفيتش
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