

أبوظبي (الاتحاد)



تأهل فريقا فخر الفجيرة وسالسبيري إلى نهائي بطولة خالد بن طناف الرمضانية، التي تقام السبت على الملاعب الفرعية بنادي بني ياس، وتمكّن فريق فخر الفجيرة من الوصول إلى النهائي بعد الفوز بهدفين دون رد على فريق بينونة، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإماراتي، بعد مباراة مثيرة وقوية.

ويشارك فريق فخر الفجيرة في البطولة للمرة الأولى هذا العام، ليؤكد أن الحصان الأسود لهذه النسخة.

على الجهة الأخرى نجح سالسبيري في حجز البطاقة الثانية للمباراة النهائية، بعد فوزه على فريق صقور بني ياس الحاصل على لقبين سابقين وأحد أقوى الفرق المشاركة بضربات الترجيح من نقطة الجزاء عقب نهاية المباراة بالتعادل السلبي، وانتهت ضربات الترجيح التي لجأ إليها الفريقان بعد مباراة مثيرة بفوز سالسبيري 5-3 ليؤكد أنه عازم بقوة على المنافسة على لقب هذا العام.