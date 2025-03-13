الهلال في صدارة التصنيف.. «التفاصيل الكاملة» لقرعة «النخبة الآسيوية»



معتز الشامي (أبوظبي)



يجري الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مراسم قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، في مقره بكوالالمبور يوم الاثنين المقبل، وتقام المباريات بنظام البطولة المجمعة، مع دمج فرق الشرق مع الغرب، من 25 أبريل و3 مايو في جدة بالسعودية.

بينما يكون حمد المنتشري، اللاعب السعودي الدولي السابق والفائز بدوري أبطال آسيا مرتين، مع الاتحاد بلقبيه في عامي 2004 و2005، ضيفاً في الحفل، وتأهل 8 فرق لهذا الدور، وهي الهلال، والأهلي السعودي، والنصر، والسد من الغرب، بينما تأهل يوكوهاما مارينوس، وكاواساكي فرونتال، وجوانجو، وبوريرام يونايتد من الشرق.

أما عن آلية القرعة، يتم تسكين كل فريق في أحد المراكز الثمانية (1أ-4أ و1ب-4ب) في النهائيات، لضمان أربع مواجهات بين المناطق، بحيث يلتقي فريق من الغرب مع آخر من الشرق، ويتم تقسيم الأندية الثمانية إلى مجموعتين حسب المنطقة، كما يتم تحديد النادي الأعلى تصنيفاً في كل مجموعة، بناءً على نتائجه في مرحلة الدوري، وتم تصنيف الهلال في صدارة الغرب بينما يكون مارينوس الياباني في صدارة الشرق.

ووفق نتائج مرحلة الدوري في البطولة يكون تقسيم الأندية:

الغرب:

الهلال (السعودية) - 1أ، المركز الأول (الغرب)

الأهلي السعودي (السعودية) - المركز الثاني (الغرب)

النصر (السعودية) - المركز الثالث (الغرب)

السد (قطر) - المركز الرابع (الغرب)

الشرق:

يوكوهاما مارينوس (اليابان) - 3 أ، المركز الأول (شرق)

كاواساكي فرونتال (اليابان) الثاني (شرق)

جوانججو إف سي (كوريا الجنوبية) الرابع (شرق)

بوريرام يونايتد (تايلاند) السادس (شرق)

ونظراً لتفوق الهلال في نتائجه الرياضية (وفقًا للمادة 8.3 من لوائح البطولة) على مارينوس، سيكون الهلال هو الفريق الأعلى تصنيفاً في القرعة، ويُصنف في المركز 1A لخوض ربع النهائي الأول، بينما يُصنف مارينوس في المركز 3A. بعد ذلك، ثم تُصنف الأندية الثلاثة المتبقية في وعاء أندية الغرب في المراكز 2A، 3B، أو 4B، تليها الأندية الثلاثة المتبقية في وعاء أندية الشرق في المراكز 1B، 2B، أو 4A، وفقًا لإجراءات القرعة.

ومن المقرر أن تُقام مباريات ربع النهائي الأولى 25 أبريل، على أن تُقام مباراتا ربع النهائي الثانية والثالثة في 26 أبريل، وتُقام المباراة النهائية لهذا الدور 27 أبريل، بينما تكون مباراة نصف النهائي الأولى 29 أبريل، تليها مباراة نصف النهائي الثانية 30 أبريل، أما نهائي البطولة يكون يوم 3 مايو المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، حيث ينتظر الجميع حصد لقب البطولة وجائزة مالية قياسية لا تقل عن 12 مليون دولار.

ويسعى البطلان السابقان الهلال (2019، 2021) والسد (2011) إلى تذوق طعم المجد مجدداً، بينما تضم فرق ربع النهائي فريقين سابقين وصلا إلى النهائي، وهما الأهلي السعودي (2012) ومارينوس (2023-2024)، بينما يُعد جوانجو الكوري هو أول فريق يصل إلى دور الثمانية في أول مشاركة قارية له منذ فيسيل كوبي عام 2020.