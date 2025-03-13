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الرياضة

الاتحاد يسعى لإيقاف «النزيف» أمام الرياض

الاتحاد يسعى لإيقاف «النزيف» أمام الرياض
13 مارس 2025 21:40

 
معتز الشامي (أبوظبي) 

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يستضيف الاتحاد فريق الرياض في «الجولة 25» من الدوري السعودي اليوم، سعياً لإيقاف سلسلة نزف النقاط، بعدما تعثر في الجولات الثلاث الماضية بالنتيجة نفسها 1-1 أمام الخليج والأخدود والقادسية، ليفقد 6 نقاط في صراع الصدارة على اللقب.
ورغم إهدار النقاط، إلا أن الاتحاد حافظ على الصدارة بـ 58 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن مطارده الهلال «الوصيف»، ويأتي خلفهما القادسية بـ 51 نقطة في المركز الثالث.
ويملك الاتحاد سجلاً جيداً للغاية أمام الرياض، حيث تفوق عليه بخمسة انتصارات في آخر 5 مباريات، ولم يستقبل أي هدف، كما لم يعرف الرياض الفوز على الاتحاد في الدوري منذ موسم 2001-2002، أي منذ 24 عاماً، ويأمل في حصد فوز مهم على الاتحاد، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 33 نقطة، ويريد أن يحاول الصراع على مركز مؤهل لأي مقعد آسيوي.
ويفقد الاتحاد خدمات الثنائي فواز الصقور ومهند الشنقيطي بسبب الإصابة، بينما يغيب لاعب الوسط البرازيلي فابينيو تفاريس، والفرنسي نجولو كانتي نتيجة تراكم الإنذارات.

الدوري السعودي
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