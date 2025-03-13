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الرياضة

السومة «الغائب الحاضر» في لقاء الشباب والعروبة

السومة «الغائب الحاضر» في لقاء الشباب والعروبة
13 مارس 2025 21:44

 
معتز الشامي (أبوظبي) 

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يعد السوري عمر السومة الغائب الحاضر في مواجهة الشباب والعروبة، ضمن «الجولة 25» من الدوري السعودي، وتأكد غياب اللاعب لأنه يعاني إصابة، حيث كان على موعد مع صراع الهداف التاريخي مع المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الشباب.
ويتألق السومة مع العروبة هذا الموسم منذ انضمامه في يناير في المسابقة، حيث لعب 8 مباريات، نجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة هدفين، ويتصدر قائمة هدافي الدوري السعودي برصيد 150 هدفاً خلال 188 مباراة، حيث أحرز 144 هدفاً بقميص الأهلي، بينما سجل 6 أهداف حتى الآن مع العروبة.
وفي المقابل، يواصل المغربي عبد الرزاق حمدالله تقليص الفارق، بعدما رفع رصيده إلى 143 هدفاً في 156 مباراة مع النصر والاتحاد والشباب.
وعلى صعيد المواجهات المباشرة بين المهاجمين منذ موسم 2018-2019، تفوق حمدالله بتسجيله 6 أهداف، بينما أحرز السومة 5 أهداف في اللقاءات التي جمعت بينهما بمختلف البطولات.
أما في الموسم الحالي، أحرز حمدالله 14 هدفاً في الدوري، من بينها خمسة من ركلات الجزاء، في حين سجل السومة 6 أهداف، اثنان منها من علامة الجزاء.

 

السعودية
الدوري السعودي
الشباب
العروبة
عمر السومة
عبدالرزاق حمدالله
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