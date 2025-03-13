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الرياضة

لاعب أتلتيكو يصطاد «3 أرقام» أمام ريال مدريد!

لاعب أتلتيكو يصطاد «3 أرقام» أمام ريال مدريد!
13 مارس 2025 22:18

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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سجل كونور جالاجر أسرع هدف في دوري أبطال أوروبا للاعب إنجليزي على الإطلاق؛ ليمنح أتلتيكو مدريد بداية مثالية أمام ريال مدريد، وكان فريق دييجو سيميوني متأخراً بنتيجة 2-1، قبل مباراة إياب دور الـ 16.
وتفوق ريال مدريد في مباراة الذهاب على ملعب سانتياغو برنابيو بفضل هدفي رودريجو وبرهيم دياز، ليفوز 2-1، ولكن بعد مرور 27 ثانية من مباراة الإياب، وضع جالاجر أصحاب الأرض في المقدمة، مسجلاً هدفه الأول في تاريخ مشاركته بالمسابقة، قبل أن يلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل، والتي ابتسمت في النهاية إلى ريال مدريد، ليعبر إلى دور ربع النهائي، ويعد هدف جالاجر أسرع هدف يسجله لاعب إنجليزي على الإطلاق في البطولة الأوروبية الأولى، كما أصبح هدفه الأسرع في دوري أبطال أوروبا في تاريخ أتلتيكو مدريد.
كما أصبح كونور جالاجير، أول لاعب إنجليزي يسجل في «ديربي مدريد» بين أتلتيكو والريال في جميع المسابقات، ويعد الهدف الإنجليزي الأسرع الذي تتلقاه شباك ريال مدريد في البطولة منذ هدف الهولندي روي ماكاي، لاعب بايرن ميونيخ، بعد 10 ثوانٍ فقط، في 2007، ويعد الأسرع في تاريخ البطولة.

 

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أتلتيكو مدريد
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