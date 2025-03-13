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الرياضة

ريال مدريد «محروم» من ميندي!

ريال مدريد «محروم» من ميندي!
13 مارس 2025 22:44

لندن (د ب أ)

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني أن مدافعه فيرلاند ميندي يغيب لبعض الوقت عقب تعرضه لإصابة في الفخذ، خلال المواجهة أمام أتلتيكو مدريد في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.
وغادر ميندي الملعب قبل سبع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمواجهة أمام أتلتيكو، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).
وذكر النادي الملكي، في بيان عبر موقعه الرسمي: «أظهرت الفحوص التي أجريت على لاعبنا فيرلاند ميندي، من الجهاز الطبي لريال مدريد، تعرضه لإصابة عضلية في العضلة الفخذية ذات الرأسين في ساقه اليسرى، ويتم تقييم تطور حالته.
وانتهت مباراة الإياب بفوز أتلتيكو بهدف دون رد ليتعادل الفريقان 2-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، قبل فوز الريال بركلات الترجيح 4-2 ، ليصعد لملاقاة أرسنال الإنجليزي في دور الثمانية. 

 

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
ريال مدريد
أتلتيكو مدريد
فيرلان ميندي
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