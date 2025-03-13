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الرياضة

نقل «الأولمبياد» بـ3 مليارات دولار

نقل «الأولمبياد» بـ3 مليارات دولار
13 مارس 2025 22:46

 
لوزان (أ ف ب)

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أبرمت اللجنة الأولمبية الدولية اتفاقاً بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع شبكة «أن بي سي يونيفرسل»، حصلت بموجبه الأخيرة على حق نقل الألعاب الأولمبية في الولايات المتحدة حتى 2036.
وأفادت اللجنة الأولمبية الدولية بأن الصفقة التي تمدد الاتفاق الحالي مع الشبكة الأميركية لمدة أربعة أعوام، تشكل «مساهمة كبيرة في الاستقرار المالي على المدى الطويل للحركة الأولمبية بأكملها».
ويشمل تمديد الحقوق دورة الألعاب الشتوية في سولت لايك سيتي 2034 ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2036، والتي لم تُحدد المدينة المضيفة لها.
وترفع الصفقة الجديدة الشبكة الأميركية إلى مستوى شريك استراتيجي بدلاً من مجرد شركة حاصلة على حقوق النقل.
ووافق المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية على الاتفاقية وفوض الرئيس المقبل للهيئة الأولمبية العليا الذي سيتم انتخابه في 20 مارس، بالتوقيع عليه بعد توليه منصبه في يونيو المقبل.
ووُقِّعت الاتفاقية السابقة مع «أن بي سي» لنقل الألعاب الأولمبية في الولايات المتحدة في 2014 مقابل 7.75 مليار دولار، وتشمل الألعاب الصيفية والشتوية حتى عام 2032.

اللجنة الأولمبية الدولية
الألعاب الأولمبية
أميركا
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