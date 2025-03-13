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الرياضة

الإمارات تستضيف «النسخة التاسعة» لمراجعة قانون كرة القدم

الإمارات تستضيف «النسخة التاسعة» لمراجعة قانون كرة القدم
13 مارس 2025 23:17

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تستضيف الإمارات النسخة التاسعة للمراجعة السنوية لقانون كرة القدم الذي يقام في الربع الأول من عام 2027، تحت إشراف الاتحاد الدولي، وبالتعاون مع اتحاد كرة القدم، في خطوة تؤكد المكانة التي تحظى بها الإمارات على خريطة الرياضة العالمية بشكل عام، وكرة القدم على وجه الخصوص.
ويشهد الحدث الذي يقام على مدار يومين مشاركة أكثر من 400 قانوني وخبير كروي من مختلف قارات العالم، بهدف مراجعة لوائح لعبة كرة القدم وتحسينها، عبر مجموعة من المحاور والبنود، أبرزها التحديات القانونية والقضايا الكروية العالمية البارزة عن السنة التي تسبق الحدث.
ويُعد الحدث هو الأبرز والأقوى في مجال قانون كرة القدم في العالم، وبمثابة جمعية عمومية للقانونيين من الاتحادات الكونفدرالية والمحلية والروابط والأندية، بالإضافة إلى قانونيين من أكبر مكاتب المحاماة الدولية المعتمدة.
وقال محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، إن استضافة الدولة لهذا الحدث الكبير يأتي استمراراً لسلسلة الأحداث والبطولات التي تستضيفها الإمارات على الصعيد الإقليمي والقاري والعالمي، مشيراً إلى أن اتحاد كرة القدم برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، يولي أهمية كبيرة لمثل هذه الاستضافات التي تعد جسراً مهماً للتواصل الفعاّل وتبادل الخبرات والأفكار التي تسهم في تطوير لعبة كرة القدم بشتى مجالاتها.
وأكد الأمين العام أن الحدث سيحظى باهتمام كبير وواسع من المهتمين بلعبة كرة القدم على اعتبار أن المواضيع المطروحة، والتي سيتم الكشف عنها لاحقاً من الاتحاد الدولي تُمثل مستقبل اللعبة من الناحية القانونية، خاصة في ظل المتغيرات التي تشهدها اللعبة.
وأشار إلى أن الإمارات حققت نجاحات كبيرة ومتميزة في كل الأحداث الرياضية التي نظمتها، سواء على صعيد البطولات الكروية، أو المؤتمرات، حيث تملك بنى تحتية مهيأة لاستضافة كل الأحداث مهما كان حجمها، كما أن القدرات البشرية فيها بلغت مرحلة متقدمة جدا بعد أن اكتسبت خبرات واسعة في مجال تنظيم الأحداث الرياضية.
وأضاف: «إن التعاون بين اتحاد الكرة والفيفا مستمر في جميع المجالات، من أجل العمل المشترك على تطوير اللعبة الشعبية والحفاظ على مكانتها، وجعلها أكثر تأثيراً في المستقبل».

الإمارات
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محمد بن هزام الظاهري
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