110 فرق في كأس الشطرنج للمؤسسات والجاليات



دبي (الاتحاد)



تنطلق السبت بطولة كأس الاتحاد لفرق المؤسسات والجاليات للشطرنج، والتي ينظمها اتحاد اللعبة في ضيافة نادي دبي للشطرنج والثقافة على مدار يومين، بمشاركة 110 فرق من الأندية والأكاديميات وأندية المؤسسات والجاليات.

وشهدت النسخة الماضية نجاحاً كبيراً، بمشاركة 112 فريقاً من 33 جنسية من بينهم 55 لاعباً من حملة الألقاب الدولية، منهم 20 أستاذاً دولياً كبيراً، ومن المتوقع أن تواصل النسخة الحالية النجاحات بمشاركة استثنائية من حملة الألقاب الدولية.

وأكدت خلود الزرعوني، رئيس اللجنة النسائية، عضو اتحاد الشطرنج، أن نسخة هذا العام مختلفة، كونها تأتي في عام المجتمع.

وأضافت أن البطولة تسير في نفس اتجاه المجتمع، من خلال مشاركة الجاليات والمؤسسات والأندية والأكاديميات، وفتح الباب أمام جميع الجنسيات للمشاركة، وهو ما يعزز الروابط المجتمعية، كما يكشف أيضاً عن المواهب الموجودة داخل الدولة، وبالتالي الأهداف التي نسعى لتحقيقها من إقامة البطولة كثيرة سواء فنية أو مجتمعية وأيضاً إدارية من خلال مشاركة حكامنا والكوادر التنظيمية.

ووجهت الزرعوني الشكر إلى جميع المؤسسات والجاليات التي تحرص على المشاركة في البطولة، وأيضاً إلى نادي دبي للشطرنج والثقافة على استضافة الحدث، وقالت: «الأندية يمثلون الشريك الاستراتيجي لنا، وهناك تفاهم وانسجام بين الاتحاد وكل أندية الدولة».

ونوهت إلى أن شهر رمضان المبارك له خصوصية لدى أذكياء الشطرنج، كونه يشهد عدداً كبيراً من البطولات سواء التي تنظمها الأندية أو الاتحاد، وتضم هذه البطولات عدداً كبيراً من حملة الألقاب الدولية، وهو ما يعود بالنفع على لاعبينا، من خلال الاحتكاك بمدارس شطرنجية مختلفة، ويصب أيضاً في مصلحة منتخباتنا الوطنية.