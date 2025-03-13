برشلونة يجدد عقد مدافعه إلى 2026

لندن (د ب أ)



أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، عن تجديد عقد مدافعه إينيجو مارتينيز لمدة عام إضافي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن مارتينيز «33 عاماً انضم إلى برشلونة في صيف عام 2023 قادماً من أتلتيك بلباو، وأصبح لاعباً أساسياً في فريق المدرب الألماني هانزي فليك في الموسم الجاري، حيث شارك في 32 مباراة أساسياً.

وقال برشلونة في بيان له: «خيار تمديد عقد اللاعب إينيجو مارتينيز لعام إضافي تم تفعيله من جانب برشلونة، ويستمر في صفوف الفريق حتى 30 يونيو 2026».

وأضاف: «الطرفان توصلا إلى اتفاق بشأن ذلك منذ عدة أشهر، لكن تسجيل اللاعب في رابطة الدوري الإسباني كان معلقاً».

ويتصدر فريق فليك ترتيب الدوري الإسباني، متقدماً على ريال مدريد، كما وصل الفريق إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، بعد تفوقه على بنفيكا البرتغالي 4-1، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في دور الستة عشر، كما تأهل برشلونة إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.