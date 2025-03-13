«الأبيض» مكتمل الصفوف في معسكر جبل علي

معتز الشامي (أبوظبي)

تكتمل صفوف منتخبنا الوطني للمرة الأولى في معسكره التحضيري المقام حالياً بدبي، استعداداً لمواجهتي التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى «مونديال 2026»، أمام إيران الخميس المقبل، وكوريا الشمالية 25 من الشهر نفسه، والتي تقام في السعودية، ضمن مباريات المجموعة الأولى للتصفيات.

ويصل إلى معسكر «الأبيض» مساء اليوم، 14 لاعباً شاركوا مع أندية الوصل والنصر وشباب الأهلي والشارقة في دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري الأبطال 2، بالإضافة إلى بطولة الأندية الخليجية، لينضموا لقائمة المنتخب التي تضم 27 لاعباً، لبدء التحضير بتركيز وبصفوف مكتملة لأهم مواجهتين في مشوار «الأبيض»، الذي يحتل الترتيب الثالث للمجموعة الأولى بـ10 نقاط، خلف إيران المتصدر بـ16 نقطة وأوزبكستان الثاني بـ13 نقطة، ويحتاج «الأبيض» إلى الخروج بنتائج إيجابية، سواء أمام إيران أو كوريا الشمالية، على أمل القتال على فرصة التأهل إلى كأس العالم، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الثلاث في تلك المرحلة، بينما يتأهل ثالث ورابع كل مجموعة إلى تصفيات المرحلة الرابعة التي يتنافس فيها الفرق الـ6 للحصول على بطاقتين ونصف أخيرتين.

واللاعبون الـ14 المتوقع انتظامهم في المعسكر اليوم هم: حمد المقبالي، خالد توحيد، خالد الظنحاني، ماركوس ميلوني، عبدالله إدريس، طحنون الزعابي، يحيى الغساني، حارب عبدالله، فابيو ليما، جوناتاس، لوان بيريرا، كايو لوكاس، سلطان عادل، وكايو كانيدو.

ودخل المنتخب تجمعاً الأحد الماضي، بانتظام 12 لاعباً في المعسكر من الأندية، التي لم تشارك خارجياً، وهم خالد عيسى، علي خصيف، محمد العطاس، لوكاس بيمنتا، كوامي كويدو، خليفة الحمادي، علاء الدين زهير، زايد سلطان، يحيى نادر، عبدالله رمضان، عصام فايز، برونو أوليفيرا، بينما ينتظم ماكنزي بعد غد الأحد بعد التنسيق مع نادي فليتود الإنجليزي الذي يلعب له هانت.

وباكتمال الصفوف اليوم، يبدأ الجهاز الفني في التركيز على الجوانب الخططية بالتوازي مع النواحي البدنية، بالإضافة إلى التركيز أيضاً على المحاضرات النظرية بالفيديو، سواء لعرض تسجيلات تبرز مستوى وأداء منتخب إيران وأخطر لاعبيه، أو بعرض بعض اللقطات لمباريات سابقة للمنتخب، مع التركيز على سرعة إدخال الوجوه الجديدة، التي تم استدعاؤها للمرة الأولى، إلى أجواء معسكر المنتخب لسرعة التعود على طريقة اللعب، وإيجاد حالة من الانسجام والتجانس بينهما وبين باقي العناصر، وأبدى الجهاز الفني ارتياحه من المردود الفني لأغلب اللاعبين الدوليين في صفوف الفرق التي شاركت خارجياً مؤخراً في البطولات المختلفة، لاسيما لاعبي شباب الأهلي والشارقة تحديداً، خاصة كايو لوكاس وميلوني ولوان بيريرا، بخلاف حارب عبدالله ويحيى الغساني، كما تعتبر عودة سلطان عادل للتجمع إضافة قوية لتشكيلة «الأبيض»، خاصة أنه من الأسماء التي كان يعتمد عليها بينتو بشكل كبير في بداياته قبل الإصابة التي غيّبته لأكثر من عام ونصف العام تقريباً.

ويخضع اللاعبون المنضمون للمعسكر إلى قياسات طبية للتأكد من تعافي الجميع، والوقوف على الحالة البدنية وغيرها، قبل إدخال اللاعبين في اجتماع خاص وسريع مع الجهاز الفني لشرح متطلبات المرحلة والأدواء المطلوبة من اللاعبين خلال المعسكر قبل السفر إلى طهران والعودة لاستئناف باقي المشوار.