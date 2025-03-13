ختام مهرجان «كند العين للشطرنج»

العين (الاتحاد)

اختتمت فعاليات مهرجان الشطرنج الذي نظمه نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بالتعاون مع مستشفى كند، بتتويج نخبة الفائزين.

شهدت البطولة مشاركة واسعة من لاعبين يمثلون مختلف الفئات العمرية، وبرز خلالها عدد من المواهب الواعدة التي لفتت الأنظار بأدائها المميز، وحقق المركز الأول محمد بندوق، والمركز الثاني شيران بارتولوتا، والمركز الثالث سيسيل هاوسرنرت، وأفضل لاعبة أفضل لاعبة زينب المعمري.

ونال أيان حسيب جائزة أفضل أفضل لاعب تحت 10 سنوات، ومريم الكندي أفضل لاعبة تحت 10 سنوات، وأحمد يونس الخميري أفضل لاعب تحت 14 سنة، وسارة سوزان أفضل لاعبة تحت 14 سنة، وإدواردو سيجيرو كامبو ودريك أوليفر أفضل لاعبين من مستشفى كند، وشيماء خالد أفضل لاعبة من مستشفى كند.