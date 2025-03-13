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الرياضة

«الإمارات للدراجات» يتصدر المرحلة الرابعة من سباق باريس نيس

«الإمارات للدراجات» يتصدر المرحلة الرابعة من سباق باريس نيس
14 مارس 2025 02:36

باريس (الاتحاد)

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حقق جواو ألميدا دراج فريق الإمارات إكس آر جي، فوزاً مهماً في مسيرته أمس الأول، وتمكن الدراج البرتغالي البالغ من العمر 26 عاماً من الفوز بالمرحلة الرابعة من سباق باريس - نيس، الذي امتد من فيشي إلى لا لوج دي جارد بمسافة «163.4 كم».
وشكل الطريق الصاعد المصنف من الفئة الأولى، الذي يبلغ طوله 7 كم، ساحة مثالية للتنافس بين أبرز المتسابقين، واشتعلت المنافسة عندما شنّ جوناس فينجيجارد من فريق «فيسما-لاب» هجوماً قوياً قبل 2 كم من خط النهاية، لكن ألميدا ردّ بطريقته المعتادة، مُسرعاً ضمن مجموعة المقدمة المحدودة، محافظاً على الفارق مع الدنماركي بنحو 10 ثوانٍ. 
وفي آخر 400 متر، انطلق ألميدا من الخلف، ليقلص الفارق مع فينجيجارد متراً تلو الآخر، قبل أن يتجاوزه أخيراً بالقرب من خط النهاية، مُحققاً الفوز السادس عشر لصالح فريق الإمارات - إكس آر جي هذا الموسم.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الطريق الصاعد نفسه شهد انتصاراً سابقاً لصالح فريق الإمارات، حيث تمكن تادي بوجاتشار من الفوز به في سعيه للحصول على القميص الأصفر في سباق باريس- نيس 2023.
وواجه المتسابقون مرحلة قاسية بشكل عام، وتسببت الظروف الجوية الممطرة والباردة في توقف السباق عند 46 كم من النهاية، بما أتاح للمتسابقين فرصة تغيير ملابسهم قبل استئناف المنافسة.
وأعرب ألميدا عن سعادته بهذا الفوز، مشيراً إلى أنه كان يوماً صعباً، حيث شهدت هذه المرحلة العديد من الأحداث، وكان هناك بعض الثلوج على المسار، لكن الفريق لم يستسلم، لافتاً إلى أن الصعود لم يكن حاداً بما فيه الكفاية، وكان من الصعب تقليص حجم المجموعة، لكنه بذل قصارى جهده حتى حقق الانتصار.
ويحتل ألميدا الآن المركز الخامس في التصنيف العام بفارق 37 ثانية عن متصدر السباق الجديد، فينجيجارد، الذي حصل على القميص من زميله في الفريق ماتيو يورجنسون، كما قدم براندون ماكنولتي دراج فريق الإمارات أيضاً أداءً مميزاً أنهى به المرحلة في المركز السابع، ليظل في المركز نفسه في التصنيف العام بفارق 58 ثانية.

سباق باريس نيس
الإمارات للدراجات
فريق الإمارات للدراجات
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