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الرياضة

الأحبابي والراشدي يحصدان «الذهبية» في «تحدي حفيت»

الأحبابي والراشدي يحصدان «الذهبية» في «تحدي حفيت»
14 مارس 2025 02:36

العين (الاتحاد) 

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شهد مضمار العين «كلاسيك» للدراجات الهوائية، أمس الأول، منافسات الأدوار النهائية لسباق الدراجات اليدوية والهوائية لأصحاب الهمم، ضمن فعاليات تحدي حفيت الرياضي في يومه الثامن، وسط أجواء حماسية وجرت المنافسات، بحضور راشد مصبح المنعي، مدير عام بلدية مدينة العين، وسالم بن حضيرم الكتبي، رئيس اللجنة العليا.
في سباق الدراجات اليدوية لفئة الإعاقة الحركية، توّج عايض الأحبابي بالمركز الأول، بينما حلّ سعيد الظاهري وصيفاً في المركز الثاني، وجاء عبدالله الهاشمي ثالثاً، وفي سباق الدراجات الهوائية لفئة الإعاقة الذهنية، انتزع سعيد الراشدي المركز الأول، يليه خالد المنعي في المركز الثاني، وعلي الحضرمي ثالثاً.
وأكد سيف النعيمي، مدير نادي العين لأصحاب الهمم، أن تحدي حفيت أحدث نقلة نوعية في مفهوم الرياضة المجتمعية، مشيداً بالإقبال الكبير على الحدث. وقال: «لم أشهد من قبل تفاعلاً رياضياً مجتمعياً بهذه القوة في المنطقة، حيث جمع بين مختلف فئات المجتمع في أجواء تنافسية ملهمة، خاصة في هذا الشهر المبارك».
وحقق عايض الأحبابي، بطل آسيا والإمارات، إنجازاً كبيراً خلال السباق، ما يعكس مكانة البطولة وأهميتها.  وأعرب الأحبابي عن سعادته قائلاً: «كانت أجواء السباق رائعة، والمنافسة ممتعة، والمسار متميز. وأحمد الله على تحقيق المركز الأول، ولابد أن نتقدم بالشكر الجزيل لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، على دعمه السخي لهذا الحدث وللرياضيين كافة».
وفي إطار المنافسات الأخرى، ضمن تحدي حفيت، توّج فريق حي زاخر بلقب بطولة الفوت فولي (كرة التنس البرازيلي)، بعد مباراة قوية أمام فريق شعاب الأشخر الذي حلّ وصيفاً، وأقيمت جميع المباريات على ملعب حديقة شعاب الأشخر، حيث قدمت فرق نعمة، الشعيبة، أم غافة، وشعبة الوطاه أداءً متطوراً ومنافسة مثيرة، عكست مستوى متقدماً للمتنافسين على لقب هذه الرياضة.

تحدي حفيت
العين
مضمار العين
الدراجات الهوائية
سباق الدراجات الهوائية
أصحاب الهمم
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