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الرياضة

أتلتيكو مدريد وبرشلونة.. صدام «السداسي الهجومي»!

أتلتيكو مدريد وبرشلونة.. صدام «السداسي الهجومي»!
14 مارس 2025 10:03


مراد المصري (أبوظبي)

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يلتقي أتلتيكو مدريد وبرشلونة يوم الأحد المقبل، على ملعب «طيران الرياض ميتروبوليتانو»، في مباراة حاسمة ضمن سباق لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، تتجه فيها الأنظار للحسم إلى «الهجوم الناري» للفريقين هذا الموسم، بقيادة أنطوان جريزمان، وخوليان ألفاريز وألكسندر سورلوث مع أتليتي، ورافينيا، وروبرت ليفاندوفسكي ولامين يامال مع «البارسا».
تواجه الفريقان مرتين إلى الآن هذا الموسم، وسجلا 11 هدفاً في المباراتين، عندما تفوق أتلتيكو 2-1 في لقاء الدور الأول من الدوري، وتعادلا 4-4 في لقاء ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
يشهد الموسم الحالي تسجيل «ثلاثي الرعب» 73 هدفاً لبرشلونة، وهي أكبر حصيلة لأي «ثلاثي هجومي» في أوروبا، ومن بين الأهداف الـ73، سجل ليفاندوفسكي، المهاجم المخضرم، الذي يتصدر قائمة هدافي «الليجا»، 21 هدفاً في الدوري، و34 هدفاً في كل المسابقات، يليه رافينيا الذي سجل 27 هدفاً بالمجمل أيضاً، ولامين يامال 12.
ومن المنطقي أن العديد من الأهداف جاءت بتمريرات حاسمة من نفس الثلاثي، وفي هذا الموسم، صنع رافينيا 19 هدفاً، وصنع لامين يامال 17 هدفاً، وصنع ليفاندوفسكي ثلاثة أهداف أيضاً، ويتصدر يامال قائمة صانعي الأهداف في «الليجا» برصيد 11 تمريرة.
أما بالنسبة لأتلتيكو مدريد، فربما لم يحرز مهاجموه الثلاثة نفس العدد من الأهداف، بمجموع 52 هدفاً فقط، لكن هذا لا يزال عدداً كبيراً من الأهداف بالنسبة للكولشونيروس، الفريق الذي يعتمد أيضاً على الدفاع الأفضل في الدوري.
عند تقسيم أهداف أتلتيكو مدريد، يتصدر ألفاريز القائمة برصيد 22 هدفاً في جميع المسابقات، بينما سجل جريزمان 16 هدفاً، وسورلوث 14 هدفاً.

 

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
أتلتيكو مدريد
رافينيا
روبرت ليفاندوفسكي
لامين يامال
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