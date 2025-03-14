تشيلسي يدعم الترشيحات في «كونفرنس ليج»

لندن (أ ف ب)



تأهل تشيلسي الإنجليزي إلى ربع نهائي «كونفرنس ليج» لكرة القدم، بعدما جدد فوزه على ضيفه أف سي كوبنهاجن الدنماركي 1-0 «3-1 في مجموع المباراتين»، في إياب ثمن النهائي، وسجل كيرنان ديوسبيري-هول هدف النادي اللندني الوحيد (55).

وهذا الفوز الرابع توالياً لفريق المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا في مختلف المسابقات، حيث يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويعتبر الفريق اللندني مرشحاً فوق العادة لإحراز لقب هذه المسابقة التي تعد الثالثة من ناحية الأهمية على الصعيد القاري، نظراً للفوارق الفنية الشاسعة بينه وبين الفرق الأخرى المشاركة فيها.

ولحق فيورنتينا الإيطالي بتشيلسي إلى الدور المقبل بفوزه على باناثينايكوس اليوناني 3-1، معوضاً خسارته ذهاباً خارج أرضه 2-3.

وحسم ريال بيتيس الإسباني عبوره، بعد فوزه الكبير خارج أرضه على جيمارايش البرتغالي 4-0 بعد تعادلهما ذهاباً 2-2.

كما تأهل ياجييلونيا بياليستوك البولندي، رغم خسارته أمام مضيفه سيركل بروج البلجيكي 0-2، مستفيداً من فوزه ذهاباً 3-0.

وتأهل أيضاً ديورجاردن السويدي بتخطيه بافوس القبرصي 3-1 في مجموع المباراتين، وكذلك تسيليي السلوفيني بتغلبه على لوجانو السويسري بركلات الترجيح، بعد مباراة ماراثونية فاز بها الأخير 5-4 بعدما كان خسر لقاء الذهاب 0-1.

وانضم أيضا رابيد فيينا النمساوي الى ركب المتأهلين، بتخطيه بوراتس بانيا لوكا البوسني 3-2 في مجموع المباراتين.