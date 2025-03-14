الاتحاد يوقف النزيف في «الدقيقة 101»!



الرياض (د ب أ)



أوقف الاتحاد مسلسل نزيف النقاط في الدوري السعودي لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على ضيفه الرياض 2-1، ضمن الجولة 25 من المسابقة.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 61 نقطة في المركز الأول، بفارق سبع نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني، والذي يلعب السبت مع التعاون ضمن الجولة ذاتها، ويمكنه تقليص الفارق إلى أربع نقاط في حال فوزه.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الرياض عند 33 نقطة في المركز التاسع.

وتقدم الاتحاد في الدقيقة 55 عن طريق موسى ديابي، قبل أن يدرك الرياض التعادل في الدقيقة 81 عن طريق إبراهيم باييش.

وكان الاتحاد قد تعادل في آخر ثلاث مباريات أمام الخليج والأخدود والقادسية، ليأتي الفوز موقفاً مسلسل نزيف النقاط في الفترة الماضية.

وفي الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، سجل الاتحاد الهدف الثاني عن طريق صالح الشهري من ضربة جزاء.

من جانبه اكتسح الشباب ضيفه العروبة 6-صفر. وسجل عبد الرزاق حمد لله ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 16 و59 (ضربة جزاء) و82 (ضربة جزاء)، فيما سجل كريستيان جوانكا في الدقيقة 34 وجياكومو بونافينتورا في الدقيقة 52 وويسلي هويدت في الدقيقة .69 ورفع الشباب رصيده إلى 43 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد العروبة عند 26 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي مباراة أخرى، فاز الفتح على ضيفه الرائد 3-1، وتقدم الفتح في الدقيقة 27 عن طريق ماتياس فارجاس، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 60 .

وفي الدقيقة 65 سجل مراد باتنا الهدف الثالث للفتح من ضربة جزاء، فيما سجل عمر جونزاليس الهدف الوحيد للرائد في الدقيقة 82 .

ورفع الفتح رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس عشر، بفارق أربع نقاط عن الرائد صاحب المركز السادس عشر.

وبدأت المباراة بهجوم قوي من جانب الاتحاد، الذي استعان بالثلاثي، الفرنسي كريم بنزيمة، ومواطنه موسى ديابي والهولندي ستيفن برجوين، والجزائري حسام عوار صانع الألعاب.

وفي المقابل حاول الرياض الوصول إلى مناطق الاتحاد بأقل اللمسات الممكنة، وألتزم بالحذر الدفاعي في المقابل للتوازن بين الدفاع والهجوم.

ورغم ذلك لم تسفر أحداث الشوط الأول عن أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، دخل الاتحاد مهاجماً بقوة من أجل تسجيل هدف التقدم، وتراجع الرياض بشكل ملحوظ إلى منطقة جزاءه لصد الهجوم الكبير من منافسه.

وفي الدقيقة 55 سجل الاتحاد الهدف الأول عن طريق موسى ديابي، حيث انطلق بالكرة من الجهة اليمنى، مراوغاً أكثر من لاعب قبل أن يسدد كرة من الزاوية اليمنى ، فشل ميلان بورجان حارس الرياض في التصدي لها لتهز شباكه.

وأهدر الاتحاد العديد من الفرص في سعيه لتسجيل الهدف الثاني، فيما حاول الرياض مجاراة خصمه، وشن العديد من الهجمات، محاولاً تسجيل هدف التعادل.

وفي الدقيقة 81 سجل إبراهيم باييش، لاعب الرياض، هدف التعادل بعدما أنطلق بالكرة ليسددها من خارج منطقة الجزاء لتهز شباك بريدراج رايكوفيتش حارس الاتحاد.

وفي الدقيقة 11 من الوقت الضائع للشوط الثاني، احتسب الحكم ضربة جزاء للاتحاد بعد لمسة يد على لاعب الرياض داخل منطقة الجزاء، ليسجل صالح الشهري الهدف الثاني الذي منح فريقه النقاط الثلاث.