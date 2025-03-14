ملعب مانشستر يونايتد يصطدم بالديون والفشل!



مانشستر (أ ب)



يريد مانشستر يونايتد الإنجليزي بناء أفضل استاد في العالم، وتكوين أفضل فريق كرة قدم أيضاً.

وتأتي الخطط الطموحة لبناء استاد بقيمة ملياري جنيه إسترليني «6ر2 مليار دولار» يتسع لـ100 ألف مقعد في وقت يعاني فيه مانشستر يونايتد من ديون تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، ويخضع لخطوات تقليص التكاليف بشكل صارم لتجنب نفاد الأموال بحلول نهاية العام.

الوضع على أرض الملعب أيضاً في غاية الصعوبة، والفريق الذي فاز بالدوري الإنجليزي 20 مرة يتخبط في النصف السفلي من جدول الدوري الممتاز، رغم إنفاقه حوالي ملياري دولار على اللاعبين، خلال الـ12 عاماً منذ آخر مرة فاز فيها باللقب.

وقال عمر برادة الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد: «هدفنا الأساسي هو أن نعيد فرقنا للانتصارات، وأن نجعل فريق الرجال ينافس على الألقاب كافة بشكل دائم، لن ننحرف عن هذا الهدف»، والتاريخ لا ينصف مانشستر يونايتد.

التشكيلة التي ورثها أموريم عن المدرب السابق إريك تين هاج تبدو غير مؤهلة للعب، وفقاً لنظامه، ومن المحتمل أن يتطلب الأمر إعادة هيكلة للفريق بنهاية الموسم.

وبعد إنفاق 500 مليون جنيه إسترليني على اللاعبين «646 مليون دولار» على مدار السنوات الثلاث الماضية، يواجه النادي صعوبة في توفير المال في وقت تم تحذير النادي فيه من مخاطر انتهاك قواعد الربح والاستدامة الخاصة بالرابطة، والتي قد تؤدي إلى خصم نقاط.

في يناير الماضي ذكر مانشستر يونايتد، أنه خسر أكثر من 300 مليون جنيه إسترليني «371 مليون دولار»، على مدار السنوات الثلاث الماضية، وأظهرت حساباته الأخيرة أنه مدين بمبلغ 650 مليون دولار.

فشل اليونايتد المستمر في الملعب لا يساعده في تحسين وضعه، والفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا يكلف حوالي 50 مليون دولار من الإيرادات، مقارنة بالدوري الأوروبي «المستوى الثاني»، بالإضافة إلى عشرات الملايين الأخرى في مكافآت الرعاة غير المدفوعة، كما أن الفشل في التأهل لأي مسابقة أوروبية يكلف حوالي 100 مليون دولار. من الممكن أن يتم الانتهاء من بناء الاستاد الجديد بحلول موسم 2030-2031 ويقول راتكليف إن مانشستر يونايتد يحتاج إلى ملعب يتناسب مع مكانته واحداً من أكثر الفرق شعبية في العالم، ولكن مع مراقبة الأمور المالية عن كثب، هل يتمكن مانشستر يونايتد من بناء فريق يليق بالاستاد؟