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الرياضة

ميسي وسواريز يتألقان في «كأس الأبطال»

ميسي وسواريز يتألقان في «كأس الأبطال»
14 مارس 2025 11:29

كينجستون (أ ب)

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قاد النجمان الأوروجواياني لويس سواريز، والأرجنتيني ليونيل ميسي فريقهما إنتر ميامي الأميركي، إلى التأهل لدور الثمانية في كأس أبطال كونكاكاف لكرة القدم، الخاصة بأندية أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي.
وتمكن سواريز وميسي من هز الشباك في المباراة التي انتهت بفوز إنتر ميامي 2-صفر على مضيفه كافاليير إس سي الجامايكي، في إياب دور الـ16 للمسابقة القارية.
وافتتح سواريز «38 عاماً» التسجيل لإنتر ميامي في الدقيقة 37، قبل أن يضيف ميسي، الذي نزل أرض الملعب مع بداية الشوط الثاني، الهدف الثاني للفريق الأميركي في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للقاء.
وبذلك، واصل إنتر ميامي تفوقه على منافسه الجامايكي، بعدما تغلب عليه بالنتيجة نفسها في لقاء الذهاب، الذي جرى بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي، ليأتي صعوده لدور الثمانية عن جدارة واستحقاق، بعد فوزه 4-صفر في إجمالي المباراتين.
وضرب إنتر ميامي موعداً في دور الثمانية مع مواطنه لوس أنجلوس إف سي، من أجل حجز مقعد في الدور قبل النهائي، حيث يطمح للصعود إلى «المربع الذهبي» في البطولة للمرة الأولى في تاريخه.
وكان ميسي غاب عن مباريات إنتر ميامي الثلاث السابقة بسبب ما وصفه الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، مدرب الفريق، بسبب شعوره بالإرهاق، ولم يحسم أمر رحلته إلى جامايكا إلا في اللحظة الأخيرة.

أميركا
إنتر ميامي
ليونيل ميسي
لويس سواريز
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