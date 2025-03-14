ألكاراز «منزعج» في إنديان ويلز

إنديان ويلز (أ ف ب)



واصل الإسباني كارلوس ألكاراز المصنّف ثالثاً عالمياً بنجاح رحلة الدفاع عن لقبه في دورة إنديان ويلز للماسترز ألف نقطة في التنس، بفوزه على الأرجنتيني فرانشيسكو سيروندولو 6-3 و7-6، وبلغ الدور نصف النهائي.

وفي وقت بدت التبادلات متعادلة، كسر الإسباني إرسال منافسه وتقدم 5-3 في المجموعة الأولى، قبل أن يحسمها بسهولة على إرساله.

خسر «كارليتوس» إرساله في المجموعة الثانية، وتأخر 1-4، لكنه تمكن من العودة إلى أجواء اللقاء بفضل كسر وشوطين نظيفين وفرض شوطاً فاصلاً فاز به بسهولة بفضل ارسالاته.

وهو الفوز الـ16 توالياً لألكاراز في إنديان ويلز في سعيه لإحراز اللقب للعام الثالث توالياً، حيث سيواجه في نصف النهائي الأميركي جاك درايبر الذي وصل إلى المربع الذهبي لإحدى دورات الماسترز للألف للمرة الأولى في مسيرته بفوزه على البريطاني بن شيلتون 6-4 و7-5.

قال ألكاراز (21 عاماً) الذي بدا أقل ارتياحاً في الطقس العاصف مما كان عليه في اليوم السابق «كان من الصعب جداً عليّ بدء المباراة».

وأضاف: «حصل سيروندولو على العديد من الفرص في المجموعة الأولى، أنا سعيد جداً بالتصدي لها جميعها وانتزاعي الفرصة الوحيدة التي أتيحت لي، لم أضرب الكرة بالدقة ذاتها، كما فعلت في الأمس، لكنني قمت بما كان عليّ فعله، وهذا كل ما في الأمر».

وينضم ألكاراز بحال نجح في إحراز اللقب للعام الثالث توالياً في إنديان ويلز إلى النادي المغلق للاعبين الذين تمكنوا من تحقيق هذا الإنجاز قبله، والذي يضم السويسري روجيه فيدرر «2004-2006»، والصربي نوفاك ديوكوفيتش «2014-2016».

وكان ألكاراز، المرشح الأبرز للظفر باللقب، خصوصاً في ظل غياب الإيطالي يانيك سينر الموقوف لمدة 3 أشهر بسبب حالة تنشط، وخروج ديوكوفيتش، والألماني ألكسندر زفيريف، توّج في إنديان ويلز عامي 2023 و2024 بتغلبه على الروسي دانييل مدفيديف في المناسبتين.

وأنهى مدفيديف، وصيف ألكاراز في العامين الماضيين، المسيرة الناجحة للشاب الفرنسي أرثور فيس «21 عالمياً»، بفوزه عليه بصعوبة 6-4 و2-6 و7-6.

وفي المجموعة الثالثة الحاسمة، تسببت عاصفة رياح عنيفة في تطاير المعدات على الملعب الرئيس، ما أجبر جامعي الكرات على التمسك بقبعاتهم، واللاعبين على التوقف لبضع ثوان.

فجّر مدفيديف، الذي لم يفز إلا بواحدة من آخر تسع مباريات في الشوط الفاصل للمجموعة الثالثة، فرحته بعدما احتاج إلى 2.25 ساعة للفوز على ابن الـ21 عاماً، ليُبقي على آماله في احرز أول ألقابه منذ عام 2023، عندما فاز بخمسة.

قال: «خسرت العديد من المباريات المتقاربة هذا العام، حيث كان بإمكاني الفوز، وربما كان يجب عليّ الفوز، كلما ازدادت الأمور سوءاً، زاد احتمال فقدان الثقة في اللحظات الحاسمة، كنت سعيداً لأنني تمكنت من تجاوز خط النهاية، حيث أنقذ بعض نقاط المباراة، وكان متقدما بكسر الإرسال في المجموعة الثالثة».

من ناحيته، قال فيس بعدما بلغ ربع نهائي إحدى دورات الماسترز للألف للمرة الأولى في مسيرته: «أتيحت لي عدة فرص وواجهت ظروفاً صعبة، لكن هذا لم يتغيّر، لقد كان أسبوعاً جيداً، من أفضل الأسابيع منذ بداية الموسم، عليّ الاستفادة من هذه الإيجابيات ومواصلة المشوار».

ويواجه مدفيديف، المصنف أول عالمياً سابقاً، في نصف النهائي الدنماركي هولجر رونه الثالث عشر الذي قلب تأخره بمجموعة أمام الهولندي تالون جريكسبور (43) إلى فوز 5-7 و6-0 و6-3.