بعد إقصاء صلاح «أوروبياً».. رافينيا يطارد ميسي والكرة الذهبية!



معتز الشامي (أبوظبي)



سجل رافينيا نجم برشلونة 11 هدفاً، خلال النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، أكثر من أي لاعب برازيلي آخر في تاريخ المسابقة، كما يقترب من إنجاز ميسي، إضافة إلى طموحه في الفوز بالكرة الذهبية.

وقاد النجم البرازيلي برشلونة إلى ربع نهائي دوري الأبطال، حيث تمكن من تسجيل هدفين، خلال مباراة أمام بنفيكا التي انتهت 3-1.

ورفع رافينيا رصيده في المسابقة هذا الموسم إلى 11 هدفاً في 10 مباريات، إضافة إلى صناعة 4 أهداف، وفاز العديد من اللاعبين البرازيليين الذين قدموا إلى أوروبا ليصنعوا التاريخ في دوري أبطال وروبا بالبطولة، ثم بالكرة الذهبية، مثل نيمار، كاكا، رونالدينيو، رونالدو مع ذلك، لم يتمكن أيٌّ منهم من مُضاهاة الأرقام القياسية التي يُحققها رافينيا مع برشلونة في دوري الأبطال هذا العام.

وجاء الرقم القياسي ضد بنفيكا ضحيته المفضلة، حيث واجه الفريق البرتغالي 15 مرة، وسجل 6 أهداف في مرماه، إضافة إلى صناعة هدفين، و5 منها في النسخة الحالية من «الشامبيونزليج».

ومع ذلك، لا يكتفي رافينيا بتربعه على قمة أفضل اللاعبين البرازيليين في أوروبا، والآن، يطمح للتفوق على ميسي، حيث تُوج أسطورة الأرجنتين بآخر لقب برشلوني لهداف دوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019 برصيد 12 هدفاً، وهو رقمٌ يُمكن لرافينيا الوصول إليه بسهولة.

ولا يزال رافينيا بعيداً عن دخول قائمة أفضل الهدافين البرازيليين في تاريخ البطولة، وأهدافه الـ16 لا تزال بعيدة عن أهداف نيمار الـ43.

ومع خروج النجم المصري محمد صلاح من المنافسة، بعد إقصاء ليفربول من البطولة على يد باريس سان جيرمان، يُمهد رافينيا الطريق للفوز بجائزة الكرة الذهبية إذا فاز برشلونة بدوري الأبطال.

وأسهم رافينيا بـ44 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم، فقط صلاح «54» يتفوق عليه بين لاعبي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، ولعب 300 دقيقة أكثر من البرازيلي، كما أنهما الوحيدان ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين، من حيث تسجل وصناعة الأهداف المتوقعة هذا الموسم.