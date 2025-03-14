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الرياضة

12 فريقاً في بطولة «دبي الصحية»

12 فريقاً في بطولة «دبي الصحية»
14 مارس 2025 12:36

 
دبي (الاتحاد)

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تنظم «دبي الصحية» النسخة الثانية من البطولة الرياضية الرمضانية، بمشاركة 12 جهة حكومية وخاصة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الوعي بأهمية اللياقة البدنية والتشجيع على اتباع نمط حياة صحي من خلال ممارسة الأنشطة الرياضية، والتي تهدف إلى ترسيخ روح العمل الجماعي والتواصل بين الموظفين والشركاء خلال شهر رمضان المبارك في بيئة صحية تنافسية.
وتتضمن قائمة الفرق المشاركة في البطولة، 12 جهة حكومية وخاصة، وهي دبي الصحية، ومجلس دبي الرياضي، و⁠هيئة الصحة في دبي، وفريق الأبراج الذي يضم المؤسسات العاملة في أبراج الإمارات، بما يشمل وزارة شؤون مجلس الوزراء والمجلس التنفيذي ومتحف المستقبل، وذلك بالإضافة إلى مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومؤسسة محمد بن راشد للفضاء، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ودبي للإعلام، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والمستشفى الأميركي بدبي، ومجموعة ميديكلينيك الشرق الأوسط، وإيه دي إتش للتموين.
وأعرب خليفة باقر، المدير التنفيذي للعمليات في دبي الصحية، عن شكره لكافة الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في البطولة، مثمناً دورهم في تعزيز أسلوب الحياة الصحي وترسيخ أهمية النشاط الرياضي، مؤكداً التزام دبي الصحية بتوفير بيئة محفّزة تدعم أداء الموظفين وتعزّز الروابط بين المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، بما يعكس روح التعاون والتنافس البناء.
ولفت إلى أن النسخة الثانية من البطولة شهدت زيادة في أعداد الفرق المشاركة بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي، مؤكداً حرص دبي الصحية على توسيع نطاق المشاركة في بطولتها لتستقطب أكبر عدد من الجهات الحكومية والخاصة كل عام، من خلال تخصيص جوائز مالية قيمة للفرق الفائزة.
وتأتي هذه النسخة من البطولة بعدما لاقت النسخة الأولى نجاحاً لافتاً في تحقيق أهدافها بين المشاركين وأفراد المجتمع خلال شهر رمضان الماضي، حيث شهدت إقبالاً كبيراً من مختلف الجهات الحكومية والخاصة بدبي.
وأعلنت دبي الصحية أن مباراتي نصف نهائي البطولة تقامان 16 مارس، بينما يُقام النهائي 18 من الشهر نفسه. كما دعت الجمهور الراغب في متابعة المباريات الختامية إلى الحضور والاستمتاع بأجواء المنافسة في مجمع دبي الصحية الرياضي.

الإمارات
دبي
اللياقة البدنية
هيئة دبي للصحة
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