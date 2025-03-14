114 خيلاً تخوض التحدي في سباق مضمار العين



عصام السيد (العين)



يستضيف مضمار نادي العين للفروسية والرماية، في الساعة الخامسة مساء السبت، فعاليات السباق الثاني عشر للخيول العربية الأصيلة، الذي يتألف من 8 أشواط، تتنافس خلالها 114 خيلاً، وجوائزه 500 ألف درهم.

وينطلق السباق بالشوط الأول لمسافة 2000 متر للخيول العربية الأصيلة «تكافؤ» عمر أربع سنوات فما فوق، وجوائزه 70 ألف درهم، ويقام الشوط الثاني لمسافة 1800 متر، للخيول العربية المبتدئة في سن أربع سنوات وجوائزه 70 ألف درهم،

وخُصّص الشوط الثالث لمسافة 1800 متر، للخيول العربية المبتدئة في سن أربع سنوات وجوائزه 70 ألف درهم، بينما خصص الشوط الرابع لمسافة 1800 متر، للخيول العربية «تكافؤ» في سن أربع سنوات وجوائزه 70 ألف درهم،

ويقام الشوط الخامس لمسافة 1600 متر للخيول العربية المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق «توليد الإمارات» وجوائزه المالية 40 ألف درهم، فيما يقام الشوط السادس لمسافة 1600 متر للخيول العربية المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق «توليد الإمارات» وقيمة جوائزه 40 ألف درهم.

وخصص الشوط السابع لمسافة 1600 متر للخيول عمر خمس سنوات فما فوق، التي لم تحقق الفوز ثلاث مرات، وجوائزه 80 ألف درهم، ويختتم حفل السباق بالشوط الثامن لمسافة 1000 متر ومخصص للخيول عمر أربع سنوات فما فوق «تكافؤ»، وجوائزه 70 ألف درهم.

وأكدت اللجنة المنظمة بمضمار نادي العين، اكتمال الترتيبات لانطلاقة سباق الخيول في النادي، مع فرص للجمهور للفوز بجوائز نقدية عبر ترشيحات الخيول الفائزة، وجوائز ترضية لـ10 فائزين للحضور عن طريق السحب، على أن يكون الفائز موجوداً في المضمار، ويتم فتح البوابات في الساعة الثانية بعد الظهر، وتقفل في الساعة الخامسة إلا الربع مساء.



الترشيحات

1 مزنة، نايف، الصارم

2 مغوار، عذبي الشحانية، صافي

3 بريق، نافث، سرحان

4 كاسح الشحانية، هزيم، مهم

5 يكوي، إيوان، كهرمان

6 العافية، فخر الوثبة، مسبار

7 نمر، مجدي، التبر

8 ينومس، أريزونا، ربدان الحصن